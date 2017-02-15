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Воры подземелья
ЖКХ
Дмитрий Михайлов
15 февраля 01:19

Тариф «Грабительский» - плати и радуйся

Ни требования к губернатору разобраться, ни обращение к президенту, ни митинги и протесты горожан – ничто не помешало узаконить в Новосибирске новые расценки на услуги ЖКХ

История отношений

Раньше в Новосибирской области все теплоснабжение было «расфасовано» по станциям, подстанциям, ТЭЦ, теплотрассами и так далее – у каждой тепловой «точки» была своя «голова». В 1993 году все это тепловое хозяйство было подведено под крышу одной организации под названием «Новосибирскэнерго» и приватизировано, уступив в 2011 году все дела своему правоприемнику АО «Сибэко».

На первый взгляд идея объединения всех активов под одной компанией неплоха – сам все делаешь, сам за все отвечаешь, сам все проблемы видишь. А проблем у «Сибэко» было очень много. Правда, руководство компании не видело эти проблемы своими. Изношенные сети? Так это заботы горожан – им же тепло надо. Значит, повысим тариф. Горячая вода с перебоями? Городской водопровод никакой… Чья забота? Правильно – жителей. Еще к тарифу добавим.

Вот так вроде незаметно, тарифы на ЖКХ с легкой руки «Сибэко» год за годом ползли вверх – под недовольное роптание новосибирцев, под жалобы в местные администрации. В общем, все были на пределе, но всем казалось – ставки повышать больше некуда. Вроде край уже.

Но тут словно гром среди ясного неба – «Сибэко», которое сейчас возглавляет Руслан Власов, вносит в областное и городское правительство предложение о повышении и так, по мнению многих, «потолочных» тарифов еще на 15%. Обоснование единственное – чтобы изношенные более чем на 70% тепловые сети и дальше могли функционировать, необходимо серьезно вложиться в их ремонт. Своих денег на ремонт у компании нет, кредит брать дорого – единственный вариант, взять денег у населения. Вернее, обложить людей некой пошлиной сверх того, что они платят сейчас. Экономисты «Сибэко» подсчитали размер пошлины – вышло 15%.

Зная, насколько велико влияние, по сути, монопольного поставщика тепла в Новосибирской области на местную власть, жители забили в колокола. Причем, не просто стихийно и наперебой – а вполне с серьезными аргументами: если бы «Сибэко», а до него «Новосибирскэнерго», начиная с 93-го года своей приватизированной деятельности пускало на ремонт 1% от прибыли, к этому времени капремонт всех сетей можно было бы сделать по третьему кругу. Но губернатор был глух к народным аргументам, продолжая гнут свою линию, параллельную сибэковской: износ труб более 70%. Ему в ответ – за последнее десятилетие коммуналка выросла почти в 8 раз, а в его начале износ составлял 55%. Выходит, пока тарифы постоянно повышались, а народ, кряхтя, исправно их оплачивал, износ, простите за каламбур, продолжал изнашиваться? Продолжал изнашиваться – но по вине… износа, примерно таков ответ чиновников, ведь кто-то, а они умеют дать ответ, но на вопрос так и не ответив. А «непопулярное, но правильное, обоснованное и экономически целесообразное» повышение было-таки подписано.

И это несмотря на то, что местный «сибирский бунт» уже набирал силу. Раздавались даже голоса за проведение расприватизации компании-грабителя, которая почти довела город-миллионник до энергетического коллапса, письма в местные органы власти шли и от простых людей, и от общественников, и от целых коллективов. Начинались митинги, акции протеста, о которых нашей редакции много рассказывал новосибирский общественник Юрий Зимин, с подачи которого, когда после одобрения областными и городскими властями драконова решения о «пятнадцати процентах» стало понятно, что все усилия горожан тщетны, протест вышел на новую высоту.

«Ходоки» к Путину

Вот ведь интересно – самые знаменитые ходоки Советской России, прошедшие сотни миль до «самого», так-таки до «самого» и добрались. По крайней мере, легенда очень живописно рассказывает о встрече простых людей с «самим» Лениным.

Сегодня пробиться к «самому»… Разве что во время распиаренных прямых включений, когда Путину можно задать вопрос из любой точки России… На деле письмецо хотя бы послать – да ответ получить…

Юрий Зимин обращение к президенту России послал. Расписал в нем все как есть – просто, без премудростей (письмо Ю. Зимина к президенту есть в нашей редакции) и попросил от себя за всех новосибирцев помочь отменить решение о повышении тарифов на 15%...

Сделаем небольшое отступление, чтобы всем все было понятно – у любого важного и очень занятого человека всегда есть масса помощников, в том числе и тех, кто уполномочен беречь большого человека от тех, кто пытается его отвлекать. Есть такие люди и у Путина. Вернее, это целая служба – «Управление Президента РФ по работе с обращениями граждан и организаций», деятельность которой, собственно, прописана в ее названии – получать письма на имя президента и обеспечивать их рассмотрение.

Если подумать – то работники управления должны обеспечить рассмотрение писем именно президентом, поскольку письма на его имя. Но это так лишь кажется – рассматривают обращения сами сотрудники, давно ставшие притчей во языцах, как одни из лидеров в стране по… отпискам. Именно в этом и заключается, как выясняется, суть их деятельности. А так как писем тысячи – их «работа» давно превратилась в механический поток: получил, отписался, взял следующее. Возможно даже, за переработку сверх нормы еще и премии получают.  Самой же стандартной отпиской работников управления является переправка обращения для решения проблемы к тому, на кого… жалуются.

Если вспомнить историю России века этак девятнадцатого, так там тоже крестьяне иногда каким-то чудом доносили своих жалобы (нет, не до царя, конечно) до генерал-губернатора, который сам или с помощью помощников отсылал жалобу холопа его… барину. И пускай не обижаются новосибирцы на мое сравнение с крестьянами, тем более ничего в том зазорного нет – но, сколько эпох минуло – а все один в один повторяется. И пусть сейчас местная власть, подобно помещику, не отучает крестьянина строчить жалобы при помощи кнута – но и отсылать обращение обратно к тому, на кого жаловались и с кем взаимопонимания не вышло (раз пошло обращение наверх), это абсолютное нежелание той, вышестоящей власти заниматься «мелкими проблемами» и пренебрежение к простым людям, живущим на «земле». Масса негатива остается у россиян после общения с работниками именно «письменного» департамента оного управления – равнодушие и необъективность, это главные эпитеты, которыми люди награждают этих «отписчиков».

Бег по кругу

И вот в эту, извините, «клоаку» с надеждой на помощь отправил свое обращение Юрий Зимин. И получил ответ (он тоже есть в нашей редакции) за подписью советника департамента управления письменных обращений граждан и организаций К. Коробова, который, если своими словами, пояснил новосибирцу, что поставленный им вопрос находится исключительно в юрисдикции правительства Новосибирской области, куда он (вопрос) и переправлен. Недолго музыка играла… На кого хотели найти управу в Москве, те и будут помогать искать эту управу сами на себя. Даже не смешно.

Но надежда умирает последней – что решит губернатор после того, как сор вынесли из избы? На днях Юрий Зимин прислал ответ из областного правительства (тоже на руках у редакции)… Коротко суть пятистраничного, весьма пространственного опуса, данного как ответ губернатора Городецкого, подписанного однако… одним из его замов Владимиром Знатковым. Назначили крайнего, если что?

В полученном же ответе правительства области перечисляется куча статей и законов, в том числе, ст. 157.1 Жилищного кодекса РФ, по которой НЕ допускается повышение размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги выше предельных… Но главное в том, что в ответе есть ссылка на распоряжение Правительства Российской Федерации, по которому на территории Новосибирской области в 2017 году индекс изменения (читай – повышения) вносимой гражданами платы за коммуналку устанавливается на уровне 4%. Если проще, «потолок» повышения тарифов в Новосибирской области, спущенный сверху – 4%. Согласитесь – цифра далекая от 15%. Но… областному правительству указ Москвы, похоже, и не указ вовсе – в ряде муниципалитетов области достаточно оперативно провели решение об установлении с 1 июля 2017-го того самого пресловутого индекса в размере… превышающим установленный Правительством Российской Федерации. Предельный размер поставили, какой вы думаете? Естественно – тот, с которым к губернатору и мэру пришли «сибэковские» - 15%. А так как и повышение, против которого восстал весь Новосибирск, прошло на 15%, а значит, предела не превысило, никаких нарушений нет. Примерно такова суть отписки теперь уже областного значения, присланной Юрию Зимину и от него попавшую к нам в редакцию и подписанную, как уже говорили, не губернатором. Юрий Зимин считает, что господин Городецкий, хорошо понимая бесчеловечность решения, просто перекинул «стрелы» на своего зама, с которого, надо понимать, «взятки» более гладки.

Нет, определенную слабину местная власть все-таки дала – не без этого. Подписано соглашение по целевому использованию средств от повышения тарифов на коммунальные услуги, в конце января губернатор подписал постановление, согласно которому предполагается адресная социальная выплата горожанам, которая будет предоставляться, если увеличение размера платы собственника за коммунальные услуги в расчетном периоде превысит 4% размера платы за коммунальные услуги за декабрь 2016 года, то есть, около 500 тысяч льготников, проживающих в регионе, получат компенсацию 100% превышения, остальные жители области могут рассчитывать на компенсацию 50% превышения.

Но здесь есть одно «но» - постановление о компенсациях является решением сиюминутным, еще вчера не обсуждавшимся, а состоявшимся лишь после выхода людей на массовые акции протеста и придуманные в политических кулуарах для того, чтобы народ хоть слегка утихомирить. А это значит, что в бюджет эти льготы не заранее не закладывались – то бишь, по сути, их пока просто нет. Вот и выходит, что постановив одну льготу, какие-то другие запланированные мероприятия (ремон дорог, строительство и другие) придется сокращать – ведь все ранво все эти действия будут происходить сугубо в границах совсем не резинового бюджета.

К тому же, нервишки местным заправилам слегка пощекотали прокуратура и антимонопольная. Правда, лишь пощекотали – принципиальных решений от этих ведомств пока никаких не последовало, тем более областные чиновники все равно подстраховались вышеупомянутым решением о повышении местного потолка индекса до 15% и, в принципе, действительно не нарушили его. Другое дело – сами по себе плюс 15% к тому, что новосибирцы и так с трудом оплачивали по ЖКХ, это ни в какие ворота.

В общем, на день сегодняшний счет пока в пользу местных чиновников – но новосибирцы сдаваться не собираются. Уже запланированы две следующих акции протеста, о которых нам рассказал все тот же несгибаемый Юрий Зимин. По его мнению – миром ситуация не закончится. Один из возможных финалов? По словам активиста движение за отставку губернатора уже набирает обороты… Чем не финал?

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