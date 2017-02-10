Госдума отклонит законопроект о передаче конфискованной санкционки нуждающимся гражданам
Российские власти отказались передавать конфискованную продукцию из санкционного списка малоимущим гражданам. Комитет Госдумы по экономической политике рекомендовал отклонить соответствующий законопроект
Российские власти отказались передавать конфискованную продукцию из санкционного списка малоимущим гражданам. Комитет Госдумы по экономической политике рекомендовал отклонить соответствующий законопроект.
Сенатор Антон Беляков ранее внес на рассмотрение Госдумы законопроект, который предполагает передачу санкционных продуктов на социально значимые нужды. Сейчас данная продукция после конфискации уничтожается.
Профильный думский комитет отметил, что законопроект Белякова не согласуется с федеральным законом «О специальных экономических мерах» и указами президента, принятыми в соответствии с этим документом.
Указали депутаты и на то, что в законопроекте Белякова не прописан механизм безвозмездной передачи продуктов питания, попадающих под продовольственное эмбарго, на социальные нужды, а также не указывает, что к таким нуждам относится.
Продовольственное эмбарго в отношении продуктов питания из США и стран Евросоюза было введено российскими властями в августе 2014 года в ответ на антироссийские санкции.
Позднее президент Владимир Путин подписал указ об уничтожении санкционной продукции, в случае ее незаконного ввоза в страну.