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Экономика
09 февраля 18:48

Сотовая связь для московских абонентов подорожала в среднем на 22%

В Москве тарифы на сотовую связь за последние шесть месяцев выросли на 6-22% в зависимости от выбранного абонентом тарифа. Об этом сообщили в департаменте информационных технологий Москвы (ДИТ)

В Москве тарифы на сотовую связь за последние шесть месяцев выросли на 6-22% в зависимости от выбранного абонентом тарифа. Об этом сообщили в департаменте информационных технологий Москвы (ДИТ).

Департамент в ходе исследования изучил все массовые тарифы операторов большой четверки, которые доступны для подключения, за исключением специализированных предложений.

Так, специалисты ДИТ выяснили, что пять пакетных тарифов сотовых операторов увеличились на 6–22% и не снизился ни один. Интернет-трафик в трех тарифах уменьшился на 33–50%, а в трех других на столько же увеличился. Число включенных минут в трех тарифах уменьшилось на 9–16%, а у пяти увеличилось от 10 до 50%.

Представитель сотового оператора Tele2 сообщил газете «Ведомости», что полгода не увеличивал цены пакетных тарифов.

В «Вымпелкоме» заявили, что выводы ДИТ нерелевантны. В последний раз актуальные тарифы менялись в ноябре, когда появилась опция безлимитного LTE, но цена и включенные услуги не менялись.

В МТС и «Мегафоне» результаты исследования ДИТ не прокомментировали.

Эксперты отмечают, что сотовые операторы сейчас пытаются получить дополнительную выручку за счет интернета, так как голосовой трафик мало кому стал интересен. Поэтому операторы в своих тарифах уменьшают объем трафика, чтобы абоненты платили за дополнительный трафик.

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