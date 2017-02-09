Российские туркомпании из-за кризиса отказались от продажи горящих туров
Российские туроператоры приостановили продажу так называемых горящих туров – путевок, которые продаются со значительной скидкой за несколько дней до вылета
Российские туроператоры приостановили продажу так называемых горящих туров – путевок, которые продаются со значительной скидкой за несколько дней до вылета. Ранее на горящие туры приходилось от 15% от всех продаж, однако сейчас такие путевки клиентам практически не предлагаются.
От горящих путевок туроператоры решили отказаться в связи с кризисом на туристическом рынке. Более того, туры с ближайшим вылетом продаются теперь на 30-40% дороже обычных, сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на участников рынка.
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе подтвердила, что сейчас на продажи горящих туров приходится всего 3-5%. Ранее туроператоры выкупали крупные блоки мест в отелях и на чартерах, а затем невыкупленные туры продавали со значительной скидкой. Теперь туркомпании перестали покупать блоки в гостиницах.
Исчезновение с рынка горящих туров также связывают с запретом на продажу путевок в Египет и Турцию. Оба эти направления являются для российских туристов наиболее популярными.