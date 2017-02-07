Патент вместо налога
Для тех, кто сдает жилье в аренду, планируют упростить налогообложение
Сегодня Минэкономразвития и Минфин составляют перечень видов деятельности, которыми могут заниматься самозанятые граждане. В этот список предложено ввести сдачу в аренду жилых помещений. Нововведение позволит снизить налоговую нагрузку на арендодателей, вывести значительную их часть из «тени» и тем самым пополнить бюджет.
«Дорожная карта» по развитию отечественных IT-технологий предусматривает получение арендодателями патентов – вместо уплаты НДФЛ. Изменения в законодательство подготовлены подгруппой «Интернет+Город» IT-комиссии при помощнике президента РФ Игоре Щеголеве. Документ направлен в Минпромторг, который, в свою очередь, должен составить на его основе свою «дорожную карту».
Патентная система налогообложения в России уже существует. Патенты, то есть разрешение, могут получать ИП по 50 направлениям деятельности (Налоговый кодекс, ст. 346.43). В основном, это касается сферы услуг (техсервис, ремонт бытовой техники, ремонт жилья, изготовление мебели и т.д.). Вместо НДФЛ предприниматель-владелец патента ежегодно платит определенную сумму. Она рассчитывается исходя из возможной прибыли отдельно по каждому региону. Парикмахер в Москве каждый год по патенту платит 59 400 рублей, в Туле – 18 990.
Также ИП платят страховые и социальные взносы за себя и наемных работников, ежеквартально составляют отчеты в налоговую. В случае банкротства индивидуальный предприниматель лишается имущества. Поэтому неудивительно, что подавляющее число арендодателей работают «в тени», говорит участник подгруппы «Интернет+Город» Игорь Калганов. Налоги платят только 3-5% из них. Они просто не считают себя ИП.
Поэтому главная идея разработчиков проекта – причислить арендодателей (если они сдают одну квартиру) к самозанятым и выдавать им патенты. Ко всему прочему статус самозанятых даст им возможность не платить страховой взнос, если у них нет нанятых работников. Как пояснил заведующий кафедрой менеджмента Высшей школы госуправления РАНХиГС Илья Быковников, Налоговый кодекс позволяет это сделать. Таким образом, бизнес на сдаче квартир в значительной степени будет легализован.
Сегодня пока рано говорить о реальной стоимости патентов на сдачу жилья. Но можно предположить, что она будет зависеть от площади жилого помещения и его местонахождения – то есть от тех же факторов, что и кадастровая стоимость. Так считает партнер адвокатского бюро «Плешаков, Ушкалов и партнеры» Вячеслав Ушкалов.
Также эксперт добавил, что новая система налогообложения для арендодателей не будет действовать без должного контроля со стороны государства. Для тех, кто уличен в неуплате налогов, предусмотрена уголовная ответственность. По статье 198 УК РФ наказание для физического лица – штраф от 100 до 300 тысяч рублей. Также возможно и лишение свободы сроком до одного года.