Отмывание денег «в законе»
Новой схеме вывода денег за рубеж пока ничего не могут противопоставить ни суды, ни банки, ни судебные приставы
В 2016 году из России на счета иностранных банков было выведено более 16 млрд. рублей – на вполне законных основаниях. Легальный статус движению средств придает Федеральная служба судебных приставов (ФССП).
Схема состоит в следующем. Два юридических лица договариваются о взыскании долга. Истец обращается в суд, ответчик соглашается с требованием. Суд, как правило, принимает сторону истца и выдает исполнительный лист. ФССП начинает исполнительное производство, на ее счет переводятся деньги должника. Затем средства перечисляются на счет взыскателя в иностранном банке. Все, деньги легализованы, так как прошли через федеральную службу.
В Центробанке об этой схеме знают, более того, указывают, что более 10% от всего количества сомнительных операций в прошлом году были совершены таким образом. Подобный способ действий, где ключевой составляющей были суды, был опробован и ранее. Он получил название «молдавского» и широко применялся в 2010-2013 годах. Тогда из России было выведено более 20 млрд. долларов. В Молдавии оформлялась фиктивная задолженность российской компании перед местной коммерческой структурой. Суд выносил решение в пользу последней, и средства взыскивались с должника и соответчика – гражданина Молдавии, который был подставным лицом.
Теперь же схема усовершенствовалась, так как в нее ввели ФССП и таким образом сделали ее защищенной законодательно со всех сторон, поясняют в Банке России. Приставы действуют в рамках своей компетенции, а банки, в свою очередь, не могут препятствовать исполнению судебного решения. Максимум они могут сообщить о подозрительной операции в уполномоченные органы. Суды же не имеют права проверять реальность сделок между кредитором и должником.
Вместе с тем, по информации ЦБ, проверки зачастую выявляют фиктивность задолженностей и отсутствие реальной деятельности в компаниях, фигурирующих в судебных решениях. Однако у судов нет времени и желания проверять каждый случай взыскания долга.
Банк России в настоящее время ищет способы противодействия мошенническим схемам отмывания денег при помощи госструктур. Он собирается распространить среди банков рекомендации о том, как поступать в сомнительных случаях. Банки сами смогут принимать решение о том, что ту или иную операцию взыскания, проводимую с помощью ФССП, можно квалифицировать как подозрительную. Причем к подобным клиентам следует отнестись более внимательно, отказывая ему в тех или иных операциях, а в случае неоднократного отказа в течение года – расторгать договоры счета.
Реформа третейских судов, которая проводится сейчас, также может содействовать решению проблемы. Газета «Коммерсант» приводит слова партнера юридической компании «Ионцев, Ляховский и партнеры» Игоря Дубова о том, что реформа ужесточает требования к созданию третейских судов. Отдельные положения реформы могут коснуться и обычных судов. Однако, по мнению Игоря Дубова, арбитражные суды и сами могут пересмотреть свой подход к делам о взыскании задолженности. Перед тем, как принять решение, судья должен изучить вопрос, например, о том, насколько судебное решение затронет права других кредиторов. Не должно выноситься формальное решение только на основании того, что ответчик готов погасить свой долг.