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Екатерина Тарасова
03 февраля 13:11

Чем грозит отмена роуминга в ЕС российским абонентам

Российские путешественники в странах Евросоюза вынуждены экономить, а мобильные операторы компенсируют сокращение доходов повышением цен

Фото: hakin9.org

Заместитель главы Еврокомиссии по вопросам единого цифрового рынка Андрус Ансип  сообщил, что с 15 июня 2017 года роуминг внутри ЕС будет отменен. Об этом окончательно договорились Еврокомиссия, Совет ЕС и Европарламент. «Последний кусочек пазла встал на место», - цитирует слова Ансипа ТАСС.

Теперь окончательно определены максимальные наценки на обслуживание абонентов не из стран Евросоюза. С 15 июня операторы ЕС не должны «накидывать» за минуту разговора более 0,032 евро, за СМС – 0,01 евро. Плата за мобильный Интернет будет снижаться с 7,7 евро за 1 Гб в 2017 году до 2,5 евро в 2022 году. 

Операторы российской «большой тройки» пока не комментируют, как это может повлиять на абонентов из РФ. За полгода до введения безроуминга в ЕС эту тему поднимать преждевременно, сказали в «МегаФоне». В МТС и «Вымпелкоме» на этот счет хранят молчание.

Сотовые операторы ЕС, между тем, еще до отмены роуминга стали повышать цены для операторов, которые не входят в зону Евросоюза. В «МегаФоне» сообщили, что для их компании стоимость услуг в ЕС подорожала в пять раз. И добавили, что 80% телефонных переговоров абонентов из России приходится на страны Европы.

Ситуация осложняется тем, что доходы сотовых операторов России от международного роуминга снижаются уже четыре года, наиболее существенно – в 2015 году, сообщило в ноябре 2016 года аналитическое агентство «ТМТ Консалтинг». В 2015 году снижение составило 23% (выручка 19,9 млрд. рублей), в 2016 году снижение ожидалось еще на 13% (до 17,3 млрд. рублей). Аналитики агентства связывают это с сокращением из-за экономического кризиса количества россиян, выезжающих за границу. Так, Ростуризм прогнозировал снижение турпотока на 20-30% в прошлом году.

Российские туристы тоже вынуждены приспосабливаться к подорожанию сотовой связи и все меньше звонят по мобильным телефонам из-за границы, предпочитая пользоваться СМС и соцсетями. Результат – голосовой трафик сократился на 20-30%.

Чтобы компенсировать уменьшение доходов от роуминга в странах ЕС, «МегаФон» в декабре увеличил базовые тарифы связи для абонентов, пребывающих за рубежом, от 20% до 2200% по 38 направлениям. В связи с этим ФАС возбудила дело в отношении компании по признакам нарушения закона о защите конкуренции.

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