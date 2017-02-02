Закупка российских инвалидных кресел обходится властям дороже импортных аналогов
Счетная палата проверила Фонд социального страхования, включая алтайское и красноярское отделения, правительство Самарской области и правительство Брянской области на предмет закупок инвалидных колясок в период с 2014 по 2016 годы
Счетная палата проверила Фонд социального страхования, включая алтайское и красноярское отделения, правительство Самарской области и правительство Брянской области на предмет закупок инвалидных колясок в период с 2014 по 2016 годы. Аудиторы пришли к выводу, что покупка отечественных колясок обходится бюджету дороже импортных аналогов.
По данным Счетной палаты, в 2015 году производство кресел-колясок осуществляли всего 13 предприятий. Из них ключевыми являются четыре компании. Это АНО «Катаржина», ООО «ОТТО БОКК Мобилити», ООО «НПП «ИНКАР-М» и ООО БЦАРИ «Преодоление», сообщает Znak.com.
Производственная мощность ключевых производителей составляет 79,3 тыс. кресел-колясок в год. Для сравнения, потребность в инвалидных креслах в 2016 году оценивается в 166,3 тыс. единиц. В связи с тем, что производственных мощностей российских компаний не хватает для обеспечения потребностей, бюджетным организациям приходится половину колясок закупать за границей.
В то же время аудиторская проверка показала, что цены у иностранных производителей были ниже, чем у российских компаний. Например, в 2014 году цена импортного кресла-коляски с ручным приводом составляла 8,2 тыс. рублей. Это на 38,8 % ниже цены российского аналога.
В 2016 году российские производители повысили цены на свою продукцию на 12-30%. Это привело к тому, что расходы федерального бюджета по обеспечению инвалидов колясками выросли на 105 млн рублей.
В Счетной палате предупредили, что повышение стоимости колясок и соответственно расходов бюджета создает риски необеспечения потребностей инвалидов в колясках в будущем году.