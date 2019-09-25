Лучший мотивационный тренер России Дмитрий Васильев приглашает на тренинг
Каждый из нас рано или поздно начинает чувствовать, что может и достоин большего. Но как достичь лучшего качества жизни, большего дохода и крепкого здоровья? Часто для ответов на эти и многие другие определяющие жизнь вопросы мало одних только внутренних ресурсов – нужна квалифицированная помощь со стороны, и Дмитрий Васильев – это именно тот человек, который может эту помощь оказать.
Дмитрий Васильев – это признанный специалист в области личностной мотивации, бизнес-тренер с многолетним опытом работы как в России, так и за ее пределами, автор нескольких десятков методик и формул развития личности, которые за годы их применения успели доказать свою работоспособность и эффективность.
Кроме того, Дмитрий Васильев – это непревзойденный специалист в деле раскрытия внутреннего потенциала человека. Его мотивационные тренинги помогли десяткам тысяч людей по всей стране определить свои настоящие цели и задачи, понять пути и инструменты их достижения, а также сформировать и закрепить стереотип позитивного мышления и образа жизни, поднимающего уровень жизненной энергии человека.
Каждый тренинг Дмитрия Васильева – это ни в коем случае не скучная лекция, не тезисы и слайды на экране, а огонь и потоки энергии, которые изливаются в зрительный зал со сцены. Дмитрий Васильев зажигает людские сердца, пробуждает их от многолетней спячки, заставляет встрепенуться, обрести уверенность в себе, своих силах и двигаться вперед и только вперед.
Шоу-тренинг «Раскрой в себе силу и энергию» является одной из лучших программ Дмитрия Васильева. Ее наполнение и интенсивность позволят каждому человеку получить в свое распоряжение все необходимое для личностного роста: энергию, эмоции, знания, понимание себя и своих ресурсов.
Тренинг «Раскрой в себе силу и энергию» - это:
- 8 часов работы на одной из лучших площадок столицы (Korston Club Hotel Moscow);
- десятки формул успеха и методик развития личности;
- эмоциональные интерактивы;
- фотосессия с Дмитрием Васильевым;
- обед, кофе-брейки и свободное общение;
- кульминация тренинга – ХОЖДЕНИЕ ПО УГЛЯМ, после которого всем и каждому станет понятно, что никакого потолка возможностей не существует, а все барьеры и ограничения существуют только лишь в нашем сознании.
По окончании тренинга каждый его участник получит ответы на все интересующие его вопросы. Ориентация на позитивное мышление, активизация внутренних ресурсов и источников энергии, повышение общей работоспособности и отличное настроение, - вот лишь краткий список того, что оставляет себе каждый участник тренингов Дмитрия Васильева.
Наша справка:
Дмитрий Васильев на сегодняшний день по праву считается одним из лучших тренеров успеха. Опыт его публичных выступлений превышает 14 лет, 8 из которых он специализируется на программах, ориентированных на личностный рост и мотивацию. Дмитрий Васильев – это более 1000 живых тренингов, более 100 000 участников и столько же изменившихся к лучшему судеб, как в России, так и за ее пределами. В 2015 году Дмитрий был признан лучший тренером нашей страны в области личностного роста.