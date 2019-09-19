Россию накрыла волна поддельных номеров. Чем это грозит?
На нарушения автомобилями-двойниками из разных регионов жалуются водители — им приходится оспаривать многочисленные штрафы, а самих нарушителей найти крайне сложно. С такой проблемой, например, столкнулась автомобилистка из Москвы Мария Баранова* — оказалось, что номерами, которые установлены на ее красном Hyundai ix35, успешно пользуется водитель на совершенно другом кроссовере.
То, что она встретилась с двойником, автомобилистка поняла не сразу. Сначала не глядя оплатила штраф 500 руб. за превышение скорости на 35 км/ч. А когда получила бумажное постановление, увидела, что на фотографии не ее машина. Это была белая Mazda CX-5, которая ехала по трассе Саранск — Ульяновск.
В ГИБДД по Ульяновской области упорно называли этот автомобиль красным Hyundai ix35. Инспектор установил, что машина ехала со скоростью 95 км/ч там, где было разрешено движение не быстрее 60 км/ч. И направила постановление автомобилистке в Москву. Второй штраф, тоже на 500 руб., пришел из Ульяновска спустя еще несколько дней. Сама Мария заверила, что в это время никуда не выезжала из города и может подтвердить документами.
Машины разных марок, но штрафы получают за госномера
Автомобилист Роман Морозов рассказал, что полиция уже полтора года не может поймать водителя внедорожника Mercedes, который ездит с такими же номерами, как на его седане Volkswagen Polo. Штрафы за превышение скорости приходят регулярно, а некоторые — за повторные нарушения в размере 2 тыс. рублей. Самое свежее постановление на 500 руб. он получила 9 сентября 2019 г. за проезд со скоростью 123 км/ч по участку трассы М-5 «Урал», где действовало ограничение 90 км/ч. На всех фотографиях — Mercedes, а не Volkswagen. Автомобилист жалуется на ГИБДД: штрафы там отменяют, но все обещания найти водителя на Mercedes остаются невыполненными. Водитель сообщил, что уже направил обращение в прокуратуру.
«Я из Москвы, странные штрафы стали приходить тоже из столицы. Первый я обнаружил полтора года назад, поехал в ГИБДД. Там рассмотрели заявление и все отменили, — вспоминает водитель. — Я написал заявление с требованием разобраться в ситуации. Прошло еще время, некоторые небольшие штрафы я оплачивал машинально со скидкой. А потом пришло два штрафа по 2 тыс. руб. — машина ездила по Московской области со скоростью 158 км в час. Затем — еще четыре. В общей сложности пришлось составить около шести жалоб. В электронном виде обжаловать такие постановления нельзя — пришлось потратить огромное количество времени, чтобы доехать до ГИБДД Московской области в Одинцово. Уже становится страшно: человек ездит с огромной скоростью, может устроить ДТП, скрыться с места происшествия, а доказывать, что это была не моя машина, придется мне».
Автомобилист недоумевает, как можно постоянно путать две совершенно разные машины. «Столько постановлений, все с фотографиями, на всех — Mercedes, перепутать невозможно. Люди подходят к своей работе просто безответственно», — возмущается водитель.
Машину поменял — номера оставил
Москвич Юрий Синицын рассказал Autonews.ru еще более удивительную историю: после того как он продал свой внедорожник Mitsubishi Pajero, обменяв его через дилера на новый Hyundai ix35 с сохранением госномера, ему стали приходить штрафы за Mitsubishi Pajero с прежними номерами.
«Машину я поменял весной 2019 г., госномер оставил за собой, но по правилам его надо было сначала сдать в отделении ГИБДД на Сигнальном проезде, а потом заново вешать на новую, — рассказал автомобилист. — Ездил спокойно на Hyundai, а летом с меня автоматически списали штрафы за превышение скорости в Московской области. Поехал в ГИБДД разбираться — из Москвы меня отправили в отделение в Мособласти, ведь штрафы оттуда. Оказалось, что нарушает водитель на Pajero с моим номером. Я показал все документы о продаже автомобиля, объяснил, что я езжу уже давно на другом. Они признали, что это ошибка. Но мне-то что с того? Что у них за безграмотный сотрудник отсматривает штрафы, который не может отличить две разные марки? В итоге потом мне прислали бумагу, что объявили ему выговор. Разве мне от этого легче?»
Чтобы вернуть деньги, автомобилисту посоветовали написать несколько заявлений и еще раз приехать в отделение. «Штрафы с меня списали автоматически, а теперь предлагают за ними побегать, чтобы вернуть!» — пожаловался автомобилист.
Водителя на машине с подложными госномерами в полиции по заявлению Синицына нашли. Им оказалась женщина, которая рассказала, что купила Pajero у официального дилера на этих самых номерах. Несмотря на уверения автомобилистки, что она не имела никакого умысла использовать чужие госномера, ее лишили водительских прав на полгода.
«Наказали в итоге женщину, которая, на мой взгляд, совершенно не виновата — отделение ГИБДД, куда я сдавал номера, не проверили, дилера, который продавал ей этот автомобиль, тоже. Это просто несправедливо», — считает Синицын.
Менять госномер — если не помогает
В соцсетях автомобилисты делятся схожими историями — кто-то добивался отмены и возврата всех оплаченных по ошибке или списанных штрафов. А некоторым от безысходности даже приходилось менять номера.
«Была похожая ситуация, написала письмо на сайте ГИБДД, в тот регион, откуда пришел штраф, — рассказала одна из автомобилисток. — Потом на электронную почту получила ответ, у меня запросили реквизиты. Все вернули через полгода».
У Елены Дубовой на разбирательства ушло около полутора лет: автомобиль-двойник совпал с ее машиной по номерам и марке, но модели различались. Всего она получила около 10 штрафов за серьезные случаи превышения скорости.
«Пришлось написать папку претензий в ГИБДД трех областей: Ленинградской, Тверской, Новгородской. После того как дело получило огласку в СМИ, штрафы приходить перестали. Водителя так и не нашли, но выписанные мне штрафы отменили», — вспоминает автомобилистка.
Что делать пострадавшим от рук мошенников
За управление транспортным средством с заведомо подложными государственными регистрационными знаками ч. 4 ст. 12.2 КоАП России грозит лишением прав на срок от шести месяцев до одного года. В МВД России рассказали Autonews.ru, что если должностные лица выявляют при проверке материалов с камер факты использования подложных номеров, то не выносят постановления об административных правонарушениях. Вместо этого необходимая информация по таким случаям направляется в отделы ДПС территориальных подразделений Госавтоинспекции. Там перед личным составом ставят задачу по поимке такого нарушителя.
Владельцу автомобиля, который обнаружил, что номера установлены на другом автомобиле, советуют обратиться с заявлением в отделение полиции. Если штраф за двойника все-таки пришел, необходимо обжаловать такое постановление согласно ст. 30 КоАП России. Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении подлежит рассмотрению в десятидневный срок со дня поступления.
Также в МВД России ранее анонсировали, что в 2020 г. Госавтоинспекция начнет поэтапно внедрять совершенно новую систему по отлову автомобилей-двойников. В настоящее время функционал находится в стадии тестирования: внедрение и испытания нового информационного ресурса провели в 2019 г. в ряде регионов.
* Фамилии героев изменены.