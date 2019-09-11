Странное ДТП на парковке: в машину врезалась старая Toyota без водителя
В странную аварию попал автомобилист, припарковавший седан Genesis G90 на парковке у крупного торгового центра на юге Москвы. Он уверен, что его пытались обмануть автоподставщики, но благодаря своим грамотным действиям автомобилист не дал потенциальным мошенникам ни одного шанса. Как правильно действовать в сомнительном ДТП и почему в таком случае нельзя соглашаться на расписки и уезжать с места аварии, рассказал сам Александр Андреев, который оказался автоэкспертом и радиоведущим.
Все началось с того, что в сентябре Андреев заехал в гипермаркет по адресу Бесединское шоссе, вл. 15. По его словам, парковка у торгового центра была практически пустой, поэтому он не волновался, что длинный Genesis G90 не поместился на стояночном месте и слегка выглядывал за разметку задним бампером. Водитель ушел за покупками, на что ушло не более получаса. Вернувшись, он обнаружил, что сзади в его иномарку въехала Toyota Auris голубого цвета.
Странное ДТП: притертые бамперы и кирпич под колесом
«Передний бампер Auris был заметно поврежден, а на кузове я заметил остатки ленты, которой обматывают машины во время эвакуации, и царапины по кругу, — вспомнил автомобилист. — Водителя Auris на месте не было. Зато под переднее колесо Toyota был подложен кусок кирпича. Видимо, чтобы машина не катилась вперед. Никаких контактов, номера телефона на лобовом стекле второй участник аварии не оставил. Мне пришлось его ждать».
Примечательно, что на Genesis никаких повреждений, кроме едва заметной притертости на хромированных элементах, в дальнейшем не обнаружилось. «Огромный G90 не умещался на размеченное парковочное место, могло сложиться впечатление, что это я ударил Auris, сдавая назад. Только вот когда я приехал, никаких машин рядом не было. Я, не трогая Genesis, все сфотографировал и вызвал ГИБДД. Потому что мне хорошо известно, что уезжать в таких случаях нельзя ни в коем случае. Это будет считаться оставлением места ДТП, даже если повреждений на вашей машине нет. За это могут лишить прав на полтора года, — рассказал попавший в аварию водитель. — Я сразу подумал, что все выглядит как автомобильная подстава. И если бы я уехал, меня могли запросто догнать и начать шантажировать, предлагая решить вопрос за деньги. И в случае угрозы лишения прав сумма могла быть весьма существенной».
Попытка отвлечь водителя от автомобиля
Далее произошла еще череда странных событий. К озадаченному водителю подошел мужчина, который уже продолжительное время находился на стоянке и наблюдал за ним. «Видя, что я не уезжаю и уже вызвал ГИБДД, мужчина подошел ко мне и стал предлагать отойти от машины и зайти в торговый центр. А там по громкой связи дать объявление, что я жду второго участника аварии, — поделился водитель. — На это я ответил, что уже вызвал полицию и мне этого достаточно. На вопрос о том, не сообщник ли он всей этой подставы, мужчина ушел, сел в такую же старую, как и Auris, Toyota RAV4 и уехал».
Примерно через полчаса на парковку подошла молодая пара — парень и девушка. Автомобилистка рассказала, что она и есть владелица Toyota. Вежливо объяснила, что забыла поставить Auris на ручник, из-за чего хэтчбек, по ее словам, и въехал в G90. Андреев утверждает, что никакого уклона на стоянке не было, но конфликт развивать не стал. После короткого общения пара неожиданно уехала. Чтобы зафиксировать этот момент, Андреев решил все подробно сфотографировать. Тогда Auris вместе с водителем и пассажиром поспешно вернулся на парковку.
«Ждать не хотелось. Я позвонил знакомому автоюристу и спросил, можно ли как-то ускорить процесс, — продолжил водитель. — Он сказал, что поможет европротокол, но обязательно нужно проверить все документы водителя Auris, а также страховку ОСАГО на предмет подлинности. Это можно сделать на сайте Российского союза автостраховщиков. Но все равно существует риск, потому что у водителя может быть оформлен полис, но на какой именно автомобиль — уточнить нельзя. Поэтому в сомнительной ситуации лучше ехать в ГИБДД. Также он предупредил, что писать расписки об отсутствии претензий в моем случае — большой риск, потому что если за рулем окажутся мошенники, они могут быстро передумать. Но вскоре оказалось, что полиса ОСАГО у девушки нет, поэтому мы все вместе отправились в ближайший пункт ГИБДД, куда нас пригласили после звонка и проверки фотографий с места аварии».
40 штрафов без ОСАГО
На посту ГИБДД подтвердилось, что у автомобилистки действительно нет оформленного полиса ОСАГО, зато нашлось 40 неоплаченных штрафов ГИБДД. Сначала девушка вела себя спокойно, рассказала инспекторам свою версию с ручником и готова была признать свою вину. Однако когда инспектор с ее слов составил протокол и предложил его подписать, автомобилистка начала кричать, что не виновата, и отказалась подписывать документ.
«Все было очень странно, она впала в истерику, стала требовать просмотреть камеры видеозаписи с парковки и говорить, что это я в нее врезался, — недоумевает водитель. — Но инспекторы ГИБДД все равно признали именно ее виновной в ДТП, а еще оформили на нее несколько новых штрафов примерно на 3 тыс. руб. Один из них — за езду без полиса ОСАГО. Также полицейские явно заинтересовались еще 40 висящими на ней долгами. Все происшествие заняло у меня около трех часов. Зато я получил на руки все документы о том, что не виноват в ДТП, и избавил себя от любого риска лишиться прав».
Автомобилист объяснил, что до конца не может утверждать, что столкнулся с автоподставой, но слишком много моментов вызвали у него серьезные подозрения.
«Мошенники часто работают на парковках крупных магазинов, — перечисляет он. — Все произошло на полупустой парковке без уклона. Водителя Auris не оказалось на месте, а под колесо зачем-то был подложен кирпич. Странный мужчина пытался убедить меня уйти в магазин, чтобы дать объявление по громкой связи. Еще там крутилась еще одна странная машина без бампера, которая подъезжала к G90 почти вплотную. И наконец, уж очень милыми были молодые люди, которые подошли к Auris. И это как-то не вязалось с 40 неоплаченными штрафами и отсутствием ОСАГО. Когда происходит что-то подобное, старайтесь фиксировать все. Не забывайте про чек. На нем указано время. Это подтверждение того, во сколько вы вышли из магазина. Записи камер видеонаблюдения тоже можно запросить, часто в магазинах идут навстречу. Им не выгодно, чтобы на их парковках происходило подобное».
Адвокат: фиксировать все и не уезжать
Ситуация сложилась довольно странная, и всем попавшим в похожую аварию водителям советуют строго придерживаться прописанного в ПДД алгоритма действий, объяснил адвокат Александр Леманн.
«Если между автомобилями произошел контакт, то не важно, есть повреждения на обоих автомобилях или же только на одном, в любом случае это ДТП, — отметил адвокат. — Его нужно оформить. Если есть возможность и нет разногласий, то через европротокол. Если у кого-то из водителей нет страховки, то придется оформлять все при помощи ГИБДД. Если ваш оппонент вызывает у вас доверие, можно обойтись распиской. В конкретной ситуации, если бы аварию не оформили, девушка могла бы сразу обратиться в ГИБДД и пожаловаться, что водитель на G90 разбил ей бампер и уехал. И ему пришлось бы очень долго доказывать, что он не виноват».
Адвокат уточнил, что когда в ДТП виноват водитель без полиса ОСАГО, то ущерб с него придется взыскивать через суд.