Сенатор призвал не допустить премьеры фильма Павла Лунгина об Афганистане
Член Совета Федерации Игорь Морозов призвал не допустить премьеры художественного фильма «Братство» Павла Лунгина 9 мая в День Победы. Сенатор назвал картину о войне в Афганистане непатриотичной. В ответ режиссер назвал предложение г-на Морозова «мракобесием»
Член Совета Федерации Игорь Морозов призвал не допустить премьеры художественного фильма «Братство» Павла Лунгина 9 мая в День Победы. Сенатор назвал картину о войне в Афганистане непатриотичной. В ответ режиссер назвал предложение г-на Морозова «мракобесием».
Член Совета Федерации попросил спикера Валентину Матвиенко дать коллегам протокольное поручение, «чтобы этот фильм не вышел 9 мая, как он сейчас запланирован».
«Грабежи караванов, мародерство, драки между собой военных в афганском городке на глазах у афганцев, что вообще было невозможно. Фактологические неточности, прямые искажения фактически исторических событий по выводу наших войск из Афганистана - вот что легло в основу этого фильма», - заявил Игорь Морозов, слова которого приводит «Интерфакс».
Сенатор отметил режиссерское мастерство Павла Лунгина и профессионализм задействованных в картине актеров, но добавил, что все это меркнет на фоне показанных воинских преступлений. Морозов добавил, что на этом фильме нельзя воспитывать молодежь и развивать в них чувство патриотизма.
Режиссер Павел Лунгин в эфире радиостанции «Говорит Москва» назвал «мракобесием» требование сенатора Игоря Морозова не допустить выхода в прокат 9 мая своего фильма. Он выразил мнение, что люди, которые боятся правды и объективности, выбирают путь запретов.