Федор Бондарчук на вручении наград Минкультуры попросил освободить Кирилла Серебренникова
Федор Бондарчук отметил, что «не мог не воспользоваться возможностью» обратиться к представителям власти, следователям и судьям с просьбой освободить Кирилла Серебренникова из-под ареста
Известный российских актер и режиссер Федор Бондарчук во время церемонии вручения наград Министерства культуры попросил освободить своего коллегу Кирилла Серебренникова, который обвиняется в хищении бюджетных средств.
Федор Бондарчук отметил, что «не мог не воспользоваться возможностью» обратиться к представителям власти, следователям и судьям с просьбой освободить Кирилла Серебренникова из-под ареста (режиссер находится под домашним арестом).
Церемония вручения наград деятелям культуры и искусства прошла 25 марта в Большом театре. В мероприятии принял участие глава Минкультуры Владимир Мединский, который вручил Федору Бондарчуку орден Александра Невского.
Ранее к властям с просьбой освободить Кирилла Серебренникова обращались и другие деятели культуры и искусства.
Напомним, основатель «Седьмой студии» и художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников обвиняется в хищении государственных средств, которые были выделены на театральные постановки и популяризацию театрального искусства. По делу также проходят несколько сотрудников «Седьмой студии».