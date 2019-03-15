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Культура
15 марта 18:49

Минкультуры предложило отдавать приоритет российским фильмам в кинотеатрах во время праздников

Владимир Мединский предложил обязать кинотеатры отдавать приоритет отечественным фильмам при составлении расписания показов не только во время новогодних каникул и в День Победы, но и в День народного единства

Минкультуры предложило отдавать приоритет российским фильмам в кинотеатрах во время праздников

Глава Минкультуры России Владимир Мединский предложил обязать кинотеатры отдавать приоритет отечественным фильмам при составлении расписания показов не только во время новогодних каникул и в День Победы, но и в День народного единства 4 ноября.

Ранее министерство достигло договоренности с кинотеатрами и прокатчиками о том, что отдадут две недели до Нового года для показа крупных российских премьер. В декабре 2018 года приоритет был отдан кинокартинам «Т-34» и «Полицейский с Рублевки: новогодний беспредел». Премьеры иностранных кинолент были перенесены на середину декабря или первую неделю января. Такое решение было принято с целью помочь отечественным фильмам собрать большую кассу во время новогодних каникул.

Весной прошлого года чиновники из Минкультуры также смогли добиться от кинотеатров и прокатчиков отдать приоритет российским фильмам на 9 мая.

Теперь глава ведомства считает, что уступить право приоритетного показа российским фильмам кинотеатры должны и на 4 ноября – в День народного единства. Владимир Мединский уверен, что такая мера поможет развитию российского кино.

Крупные киносети не раз выражали недовольство вмешательством Минкультуры в работу кинотеатров и в качестве наказания в марте текущего года устроили бойкот российскому мультфильму «Гурвинек. Волшебная игра». В результате анимационный фильм не смог собрать в праздничные выходные прогнозируемую сумму.

Бойкот кинотеатры устроили из-за того, что чиновники требовали перенести ради «Гурвинека» премьеру иностранного мультфильма «Королевский корги» с длинных выходных по случаю 8 марта на более поздний срок.

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