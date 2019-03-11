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Культура
11 марта 10:13

Российский мультфильм «Гурвинек» провалился в прокате из-за бойкота кинотеатров

Отечественный мультипликационный фильм провалился в прокате из-за бойкота кинотеатров. Большинство киносетей отказались от показа из-за протекционистских действий Министерства культуры

Российский мультфильм «Гурвинек» провалился в прокате из-за бойкота кинотеатров
Фото: ruskino.ru

Отечественный мультипликационный фильм «Гурвинек. Волшебная игра» провалился в прокате из-за бойкота кинотеатров. Большинство киносетей отказались от показа мультфильма из-за протекционистских действий Министерства культуры.

За первые выходные проката, которые пришлись на праздники, «Гурвинек» собрал 14 млн рублей, что оказалось в 1,5 раза меньше, чем прогнозировал журнал «Бюллетень кинопрокатчика» (25 млн рублей), сообщают «Ведомости».

Напомним, ранее Минкультуры ради повышения кассовых сборов российского мультика «Гурвинек» сдвинул дату премьеры бельгийского мультфильма «Королевский корги». Прокатчик в лице компании «Вольга» планировал начать показ мультика 7 марта.

В ответ на действия ведомства Владимира Мединского Ассоциация владельцев кинотеатров, а также киносети «Синема стар», «Каро» и «Киномакс» объявили бойкот «Гурвинеку». В итоге российский мультфильм взяли в прокат только 743 кинотеатра (в основном небольшие и с одним залом) из 1900.

В Министерстве культуры перенос премьеры иностранного мультфильма объяснили тем, что прокатчики якобы сами не смогли договориться о дате начала показа, поэтому ведомство само приняло решение «в рамках закона».

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