Умер народный артист России Владимир Этуш
Народный артист СССР Владимир Этуш скончался в субботу, 9 марта. Печальную новость общественности сообщил директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок. Артисту было 96 лет
Народный артист СССР Владимир Этуш скончался в субботу, 9 марта. Печальную новость общественности сообщил директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок. Артисту было 96 лет.
Накануне, в пятницу, 8 марта Этушу стало плохо и его срочно доставили в одну из столичных клиник. По сообщениям СМИ со ссылкой на близкое окружение артиста, обширный инфаркт, который актер пережил ранее, вызвал осложнения и ослабил его здоровье до крайности.
По предварительной информации, в пятницу Этуш неожиданно потерял сознание. Близкие вызвали «скорую», на которой актер был доставлен в больницу. Медики почти сутки боролись за его жизнь – но сегодня примерно в половине первого дня сердце великого артиста остановилось.
Место и время прощания с Владимиром Этушем пока не известно. Но по словам Кирилла Крока, расходы на похороны актера возьмут на себя государство и театр, в котором Этуш прослужил многие годы и выходил на сцену до последнего момента.