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Культура
08 марта 00:42

​Минкультуры в очередной раз «подвинуло» дату премьеры иностранного фильма ради отечественного кино

Министерство культуры России в очередной раз сдвинуло премьеру иностранного фильма ради отечественного кинопродукта. Ведомство отказалось выдать прокатное удостоверение на показ мультфильма «Королевский корги»

​Минкультуры в очередной раз «подвинуло» дату премьеры иностранного фильма ради отечественного кино

Министерство культуры России в очередной раз сдвинуло премьеру иностранного фильма ради отечественного кинопродукта. Ведомство отказалось выдать прокатное удостоверение на показ мультфильма «Королевский корги» с 7 марта, чтобы не мешать кассовым сборам российского мультика «Гурвинек. Волшебная игра».

Прокатчиком «Королевского корги» является компания «Вольга». Изначально премьера бельгийского анимационного фильма в российских кинотеатрах была запланирована на 7 марта, однако за несколько дней до этой даты Минкультуры попросило сдвинуть премьеру. Действия ведомства Владимира Мединского объясняются тем, что на 7 марта (накануне трехдневных выходных по случаю 8 марта) должна состояться премьера российского мультфильма  «Гурвинек».

Кроме того, в Минкультуры сослались на постановление правительства, которое разрешает изменять дату премьеры иностранного фильма, если на эту же дату запланировано начало показа отечественной картины.

В компании «Вольга» действия Минкультуры назвали «порочной практикой». Теперь прокатчик может назначить премьеру «Королевского корги» не ранее, чем 21 марта, сообщает РБК.

Напомним, в январе 2018 года ведомство Мединского за день до премьеры перенесло начало показа фильмов «Приключения Паддингтона 2» и «Бегущий в лабиринте. Лекарство от смерти» ради премьеры российских картин «Скиф» и «Движение вверх». В мае того же года  перенесли премьеру мультфильма «Распрекрасный принц» из-за отечественного мультика «Садко».

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