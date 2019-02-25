Американская киноакадемия признала лучшим фильмом 2018 года «Зеленую книгу»
Кинопремию «Оскар» в главной номинации «Лучший фильм года» получила картина «Зеленая книга» режиссера Питера Фаррелли. Фильм снят на основе реальной истории путешествия джазового пианиста Дона Ширли и его водителя Тони Валлелонги по югу США
Кинопремию «Оскар» в главной номинации «Лучший фильм года» получила картина «Зеленая книга» режиссера Питера Фаррелли. Фильм снят на основе реальной истории путешествия джазового пианиста Дона Ширли и его водителя Тони Валлелонги по югу США.
Лучшим документальным фильмом Американская киноакадемия признала картину «Свободный подъем в одиночку», а лучшим фильмом на иностранном языке жюри объявило «Рому» Альфонсо Куарона.
Лучшей полнометражной анимационной картиной стал «Человек-паук: Через вселенные» режиссеров Боба Персикетти, Питера Рамзи и Родни Ротмана.
Лучшим режиссером 2018 года академики назвали Альфонсо Куарона.
«Оскар» за лучшую мужскую роль вручили Рами Малеку за воплощение на экране образа Фредди Меркьюри в «Богемской рапсодии». Ранее его работа уже была отмечена жюри «Золотого глобуса».
Лучшей актрисой стала Оливия Колман, исполнившая роль в фильме «Фаворитка».
Золотая статуэтка в номинации «Лучшая женская роль второго плана» досталась Реджине Кинг («Если Бил-стрит могла бы заговорить»), а в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» - Махершала Али («Зеленая книга»).
Лучшей песней академики назвали композицию «Shallow» в исполнении Леди Гаги в фильме «Звезда родилась».