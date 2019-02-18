Кампания, развернутая против Салкесс и Федосеевой, лишь подтверждает их правоту
Недавние публикации в СМИ о некой группе женщин, которые якобы пытаются вытянуть из российских продюсеров деньги на создание российско-американской картины, вызвали бурное обсуждение в кинематографическом сообществе. По утверждению многочисленных изданий, американка Дженнифер Салкесс (Jennifer Sulkess) и русская актриса Анна Федосеева всевозможными ухищрениями выжимают средства на некий «сомнительный кинопроект». Однако реальная картина происходящего выглядит иначе…
По мнению прогрессивно мыслящих представителей российского киносообщества, не связанных государственными контрактами и потому не боящихся выражать свои мысли открыто, упоминаемые в СМИ факты сомнительной репутации Дженнифер Салкесс (Jennifer Sulkess) и Анна Федосеева – это, скорее, реальные «светлые пятна» на фоне общей неприглядной действительности отечественной киноиндустрии.
Развернутая против них кампания лишь подтверждает тот факт, что здесь, в России, мы все еще живем в жестком «мужском» мире, в котором большинство не желает мириться с тем, что в современной реальности женщина сама вольна выбирать себе партнеров и – о, благословенная свобода! – не обязательно из числа сильного пола. И многие в этой стране никак не хотят признать, что Россия – часть открытого мира, хотя и временно изолированная недальновидными и косными политиками по обе стороны границы!
В итоге оказывается, что растиражированные обвинения в адрес Салкесс (Sulkess) и Федосеевой – это всего лишь банальная месть за их независимость и талант! А как иначе объяснить тот факт, что привычный для киноиндустрии процесс фандрайзинга в исполнении мужчин является «бизнес-подходом», а стоит за дело взяться девушкам, как это уже становится – «мошенничеством», «производственной проституцией» и «манипулированием людьми»?!
Пора честно сказать – что это «помойные» скандалы вокруг Дженнифер Салкесс как в России, так и в США являются всего лишь следствием взглядов на место женщины в этом мире. Сексуальность и магнетизм талантливой американки, направленный волей ее осознанного выбора на представительниц своего пола, доводят мужчин до бешенства: ведь недоступность сводит с ума! А это порождает зависть и злобу. Так, Анна Федосеева неоднократно в частных разговорах выражала надежду на благоразумие нашей киноотрасли, сетуя, что неприятие гетеросексуальным большинством права женщины на свободу выбора сексуальной ориентации все еще является серьезным препятствием для реализации творческого потенциала. В итоге российское кино задыхается в установленных рамках ложной «морали»! Теряется ощущение реальности, пропадает острота восприятия, искусственно ограничивается пространство историй, которые могло бы рассказать миру новое кинопоколение…
Зв время долгой карьеры Дженнифер Салкесс далеко не первый раз вставляют палки в колеса... Причем, делают это те самые люди, для кого и ради кого она работает. Так, например, режиссер картины «Нона» (Nona) Майкл Полиш (Michael Polish) едва не сорвал в итоге производство фильма из-за бешеной ревности к своей жене Кейт Босуорт (Kate Bosworth), которая, как утверждают очевидцы, стала отвечать взаимностью на ухаживания Салкесс. В итоге демарша этого морально ограниченного «творца» действительно талантливый продюсер понесла значительные репутационные потери и фактически лишилась возможности получить новый сколько-нибудь прорывной проект.
Теперь она вынуждена искать эти возможности в России. За что, впрочем, Майклу Полишу (Michael Polish) большое спасибо! Ведь неизвестно, стал бы работать с нашей страной в ином случае кинопродюсер такого уровня…
Так или иначе, но сорвавшиеся с цепи обвинители (критики нашлись даже в соседних Украине, Абхазии, Белоруссии) в силу своей природной ограниченности не желают признавать очевидных заслуг Дженнифер Салкесс, послужной список которой куда больше тех двух фильмов, о которых писали СМИ. На ее счету работа в таких известных картинах как «Американский герой» (American Hero), успешное продюсирование первого сезоне сериала «После» (The After), второго и третьего сезона сериала «Проект Минди» (The Mindy Project), третьего сезона сериала «Бывшие» (The Exes). Работая ассистентом, она практически на своих плечах вытянула производство картины «90 минут на небесах» (90 Minutes in Heaven). А фильм «Нона» (Nona), в котором она являлась исполнительным продюсером, негласно признан в прогрессивных кинокругах одним из самых успешных арт-хаусных проектов за последние годы.
Такой талант будет не лишним и в России, где феминистское движение лишь только заявляет о себе в полный голос. И оно же является пока единственной, к сожалению, силой, борящейся с дискриминацией по половому признаку. Дискриминацией, настолько плотно засевшей в нашей культуре и – что самое ужасное – наших мозгах, что любое отступление от норм (придуманных ханжами и для ханжей!) вызывает в обществе чуть ли не истерику. Воспринимающий, как бунт, безобидный в общем-то призыв свободного человека пересесть «с иглы мужского одобрения» (скандальная рекламная компания Reebok. – прим. ОГ.РУ ) социум готов давить всех, кто посмел чуть поднять голову и поставить под сомнение привычные стереотипы…
К сожалению, ущербность российской законодательной базы в этом плане также очевидна и немногие успехи в этой сфере пока связаны лишь с яркими личностями, такими как постепенно пробивающая свой путь в политике Ксения Собчак, талантливая актриса Светлана Бондарчук, лидер арт-группы PussyRiot Надежда Толоконникова и многие другие смелые женщины. Американский опыт борьбы меньшинств за свои права показывает, что победа возможна, несмотря на ожесточенное сопротивление консерваторов и клерикалов. Осторожно предположу, что мы еще сможем со временем увидеть Собчак в инаугурационном зале Кремля, а Светлану Бондарчук в самых актуальных и востребованных голливудских проектах! А их последние смелые поступки (Максим Виторган и Федор Бондарчук сколько угодно могут бить себя в грудь, утверждая, что это они выступили инициаторами разрыва отношений) только добавят этим талантливым женщинам новых сил.
Впрочем, вернемся к «критическим» статьям… Вопреки утверждениям СМИ, в России нашлись предприниматели, которые с готовностью откликнулись на предложение Дженнифер Салкесс снять российско-американский полнометражный фильм. Это люди, понимающие ценность перспективы работы с лучшими студиями мира в условиях международной изоляции страны, обеспечившей падение уровня жизни и спад в экономике на фоне агрессивной внешней политики Кремля…
Однако последние рейтинги власти (согласно последним данным ВЦИОМ, Владимиру Путину как президенту доверяют 32,8% населения - это минимум за 13 лет, а уровень доверия Правительству РФ упал до рекордной отметки в 37,7%), а также массовые протесты, в частности, «бензиновые» и «мусорные» митинги по стране, демонстрируют, что народ понемногу приходит в себя! Кредит доверия руководству страны уже на исходе. Рано или поздно системе предстоит болезненная, но необходимая трансформация.
Масштаб реальной некомпетентности своих лидеров осознают и избиратели в США, где Дональд Трамп (Donald Trump) балансирует на грани импичмента, все более подталкиваемый в бездну своими же опрометчивыми решениями и поступками.
В таких внешнеполитических условиях любые совместные проекты, подобные продвигаемым продюсером Дженнифер Салкесс, создают фундамент для будущих российско-американских отношений, построенных не на конкуренции и противостоянии, не на бряцанье оружием и спорами, чьи ракеты длиннее и быстрее (весьма типичными для мужчин), а на партнерстве и осознанном отказе от эгоистичных национальных амбиций, препятствующих восстановлению баланса и равновесия в мире.
Одним из тех, кто прекрасно понимает творческий потенциал Дженнифер Салкесс и ее проектов стала молодая и перспективная актриса Анна Федосеева, сумевшая убедить своего мужа вложить в кинопроект стартовые 1,5 млн долларов. Впоследствии супруг Федосеевой, по его собственному признанию, мало понимающий в искусстве, попытался приостановить творческий азарт, осознав, что дорогие подарки, которые он дарил жене – роскошные машины и драгоценности – в итоге также пошли на финансирование творческого процесса.
Значительную помощь оказала жена бизнесмена Михаила Докукина (руководитель девелоперских компаний «Плюс Девелопмент», «Ре Сити», «Фитнес-Инвест» и еще порядка десяти аналогичных фирм) – Инна Докукина, убедившая своего придерживающегося весьма современных взглядов супруга частично профинансировать перспективный проект. Есть надежды и на других разделяющих либеральные ценности предпринимателей. Не исключено, что проекту окажут помощь ценитель кино финансист Александр Мамут, известный меценат Михаил Прохоров, промышленник Владимир Палихата, hi-tech инвестор Сергей Адоньев и другие предприниматели …
Кстати, именно с основателем Yota Сергеем Адоньевым связаны большие успехи российского прогрессивного кино. Именно он стал спонсором, пожалуй, самого известного и впечатляющего российского арт-кинопроекта «Дау» стоимостью 70 млн долларов! 13 лет производственного процесса, три из которых заняли непосредственно съемки, обеспечили почти 700 часов эпического фильма. Телекомпания «Би-Би-Си» уже назвала ленту «культурным феноменом», а критики наперебой восхищались смелостью и провокационностью картины. Как сообщала газета «Коммерсант», в 2011 году после завершения съемок для маркетингового продвижения на съемочную площадку ворвалась группа неонацистов Максима Марцинкевича (Тесак), которые разгромили здание и демонстративно «убили» всех сотрудников, среди которых было много евреев. А французский Le Monde был поражен тем, что все сцены секса и насилия (и в том числе пыток в застенках КГБ) были настоящими, что в итоге проводит к совершенно магическому эффекту при просмотре этого шедевра.
Подобная авторитетная и масштабная спонсорская поддержка очень помогла бы и проекту Салкесс - именно она позволила реализовать ее визионерские идеи и работой ответить на клеветнические публикации, за которыми, вероятнее всего, стоят отдельные кормящиеся с российского кинобизнеса персонажи – любители всевозможных распилов и откатов… Впрочем Дженнифер, по словам близких к ней женщин, натура целеустремленная и сильная, способная и в одиночку пробить любые стены…. Тем более в России - в стране огромных возможностей и больших талантов!
А умение Дженнифер открывать новые таланты ярко демонстрирует последняя киноработу Анны Федосеевой – фильм «О моей дружбе с женщинами», снятый в жанре документальной поэзии. По оценке критиков, фильм виртуозно иллюстрирует взаимоотношения свободных женщин, заявляющих претензии на современность, но ограниченных стремительно устаревающими моральными принципами. Представленная на экране женская по-своему агрессивная красота подчеркивает внутреннюю искренность персонажей и передает неудержимую силу таланта, на наших глазах вырывающегося из сковывающей его телесности. Но это лишь камуфляж, искусно скрывающий всю нежность и преданность настоящей и искренней женской дружбы, презирающей мужскую грубость и надменность, и открывающей новые горизонты обновленного сознания!
«Если не я, то кто? Тебе сядет в ноги и будет петь, пеленая нотами труп твоего врага? Если не я, то кто? Обернет тебя новой кожей и аккуратно снимает прежнюю, жар болезненный остудив?».
Жанна Федорова - Специально для Общей Газеты