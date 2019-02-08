Народный артист Сергей Юрский скончался в результате остановки сердца
Дочь артиста сообщила, что ее отец скончался в результате остановки сердца. По ее словам, Юрский долго болел и предварительно умер от остановки сердца. Сейчас родственники ждут официального заключения
В Москве утром 8 февраля скончался народный артист Сергей Юрский. Информацию о кончине известного актера подтвердили РИА Новости в Театре имени Моссовета.
Дочь артиста сообщила агентству ТАСС, что ее отец скончался в результате остановки сердца. По ее словам, Юрский долго болел и предварительно умер от остановки сердца. Сейчас родственники ждут официального заключения.
Церемония прощания с актером состоится в Театре имени Моссовета. Дата похорон пока не выбрана.
Сергей Юрский родился в 1935 году в Ленинграде и служил в Большом драматическом театре имени Горького. В 1978 году после переезда в Москву он стал актером, а затем режиссером Театра имени Моссовета.
Самыми известными для Юрского стали роли в фильмах «Место встречи изменить нельзя», «Любовь и голуби», «Золотой теленок», «Республика ШКИД».