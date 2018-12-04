Минкультуры поддержало введение ограничений на прокат голливудских фильмов
Министр культуры России Владимир Мединский выступил за введение ограничений на прокат американских фильмов. Если не принять такие меры, то «всемирная машина Голливуда разрушит отечественный кинематограф»
Министр культуры России Владимир Мединский выступил за введение ограничений на прокат американских фильмов. Если не принять такие меры, то «всемирная машина Голливуда разрушит отечественный кинематограф».
Таким образом глава Минкультуры поддержал предложение главы «Мосфильма» Карена Шахназарова об ограничении проката голливудских фильмов.
«Я рад, что такие идеи наконец-то достигли и кинематографического сообщества, которое начинает осознавать необходимость усиления государственного протекционизма теми или иными мерами», - заявил Владимир Мединский, слова которого приводит «Интерфакс».
Чиновник привел пример с фильмом «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда». В отдельные дни эта картина занимала в прокате российских кинотеатров до 70% от всех сеансов. Глава Минкультуры предложил правительству ввести квоту в размере не более 35% сеансов на один фильм.
Отметим, что Министерство культуры периодически переносит даты премьер иностранных фильмов с целью увеличения сборов отечественных картин.