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Культура
28 ноября 06:34

ФСБ России составила «черный список» популярных у молодежи артистов

Сотрудники центрального аппарата ФСБ России составили «черный список» музыкантов, чьи концерты не должны проходить в регионах. О существовании стоп-списка сообщил юрист «Агоры» Павел Чиков в Telegram

Сотрудники центрального аппарата ФСБ России составили «черный список» музыкантов, чьи концерты не должны проходить в регионах. О существовании стоп-списка сообщил юрист «Агоры» Павел Чиков в Telegram.

По словам Павла Чикова, сотрудники полиции накануне сорвали концерт группы IC3PEAK в пермском клубе «Кама». При чем артистам выдвинули требование незамедлительно покинуть город. После инцидента музыкантов отправили в гостиницу в сопровождении сотрудника ФСБ.

«Власти внезапно занялись молодежной политикой, как умеют, как и занимаются», - прокомментировал действия властей юрист.

В немилость властей помимо группы IC3PEAK также попали Элджей, рэпер Хаски и группа «Френдзона». Владельцы площадок в регионах отменяют концерты популярных у молодежи исполнителей из-за угроз закрытия.

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