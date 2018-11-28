ФСБ России составила «черный список» популярных у молодежи артистов
Сотрудники центрального аппарата ФСБ России составили «черный список» музыкантов, чьи концерты не должны проходить в регионах. О существовании стоп-списка сообщил юрист «Агоры» Павел Чиков в Telegram
Сотрудники центрального аппарата ФСБ России составили «черный список» музыкантов, чьи концерты не должны проходить в регионах. О существовании стоп-списка сообщил юрист «Агоры» Павел Чиков в Telegram.
По словам Павла Чикова, сотрудники полиции накануне сорвали концерт группы IC3PEAK в пермском клубе «Кама». При чем артистам выдвинули требование незамедлительно покинуть город. После инцидента музыкантов отправили в гостиницу в сопровождении сотрудника ФСБ.
«Власти внезапно занялись молодежной политикой, как умеют, как и занимаются», - прокомментировал действия властей юрист.
В немилость властей помимо группы IC3PEAK также попали Элджей, рэпер Хаски и группа «Френдзона». Владельцы площадок в регионах отменяют концерты популярных у молодежи исполнителей из-за угроз закрытия.