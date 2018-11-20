Счетная палата проверит Фонд кино на предмет финансирования фильма «Крымский мост»
Счетная палата России намерена провести проверку в Фонде кино за последние три года. Проверка, в частности, касается информации о безвозмездном выделении средств для комедии «Крымский мост»
Счетная палата России намерена провести проверку в Фонде кино за последние три года. Проверка, в частности, касается информации о безвозмездном выделении 100 млн рублей создателям лирической комедии «Крымский мост», сообщает Telegram-канал «Незыгарь».
В Счетной палате порталу Znak.com сообщили, что проверять будут использование бюджетных средств в период с 2017 по 2019 гг. Проверка коснется не только «Крымского моста», но и таких фильмов, как «Легенда о Коловрате», «Движение вверх», «Притяжение», «Лед», «Тренер», «Время первых».
Ранее сообщалось, что картина «Крымский мост. Сделано с любовью!» получила 100 млн рублей из федерального бюджета без конкурса. Сценарий фильма написала глава телеканала RT Маргарита Симоньян, а режиссером выступил ее супруг Тигран Кеосаян.
В самом Фонде кино опровергли информацию о выделении создателям комедии о строительстве моста через Керченский пролив 100 млн рублей на безвозмездной основе.