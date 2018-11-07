Театрально-постановочное дело
Процесс, конечно, будет муторным, быстрой расправы никто не ждет. А поскольку суд показательный, постановочный, то мы сможем оценить его сюжет еще и с театральной, эстетической стороны. У Кирилла Серебренникова и его товарищей начинаются странные дни. Талантливыми художниками будут помыкать бездарные. Постановщиков этого трагифарса выгнали бы с первого курса, а скорее всего и вовсе не приняли бы в театральный. Но сейчас именно они и будут решать, как жить дальше фигурантам «Седьмой студии» и не только им.
Хорошего приговора я, к сожалению, не жду. Еще и потому, что «Седьмая студия» не была в этом деле безупречна. И формально дело возникло не на пустом месте и не из воздуха. И если заниматься буквоедством, то выписать реальное наказание будет не так сложно. У коллектива действительно был бардак с отчетностью. А вести эту отчетность они доверили женщине, которую в принципе нельзя было брать на эту работу, ведь бухгалтера Нину Масляеву уже судили за финансовые приключения. И сейчас именно Масляева, с моей точки зрения, заслуживает того, чтобы стать главным обвиняемым. В зале суда отсутствует продюсер Екатерина Воронова, которая произвела на меня очень противоречивое впечатление. Человеком она кажется, по крайней мере, легкомысленным и безалаберным и своим руками уничтожила важнейшие документы.
В общем, если суд захочет посадить Серебренникова и компанию, он без проблем это сделает. И наверняка это сделает, если сверху будет отмашка. И вот это главный вопрос всего процесса. Не хочу умничать – я просто не знаю, кто реальный заказчик дела. Но я понимаю, кому оно выгодно.
Серебренников действительно развивал в меру своего таланта и понимания независимое искусство. Это были не церковно-славянские духовные скрепы образца то ли времен Князя Владимира, то ли царя Ивана, за жестокость прозванного Василичем. Это искусство, которое не вписывалось во многие рамки. А мы с вами живем в эпоху, когда рамки, барьеры и запертые двери стали лучшими декорациями жизни. Серебренников, Малобродский, Итин, Апфельбаум – были отличной мишенью, чтобы на их примере дать острастку всем вольнодумцам в искусстве. Они не были единственными кандидатами для показательного избиения. Но Седьмая студия сама подставилась и дала повод.
Именно поэтому иллюзий я не питаю. С отмашкой сверху бороться трудно. Но чем больше будет шума вокруг процесса, чем подробнее о нем будут говорить, чем больше мы скажем, а вы услышите правды о нем, тем выше шансы на спасение. Я не утверждаю, что на скамье подсудимых оказались ангелы. Но я убежден, что они точно не заслуживают тюрьмы и по справедливости не виновны в том, в чем их обвиняют.