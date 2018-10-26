Актер Николай Караченцов скончался в реанимации московской больницы
В Москве скончался известный актер театра и кино Николай Караченцов. Информацию о кончине артиста подтвердили его жена и сын. Причиной смерти стала остановка сердца. Караченцов ушел из жизни в реанимации 62-й московской больницы в Москве рано утром в пятницу, 26 октября
В Москве скончался известный актер театра и кино Николай Караченцов. Информацию о кончине артиста подтвердили его жена и сын. Причиной смерти стала остановка сердца.
Артист ушел из жизни в реанимации 62-й московской больницы в Москве рано утром в пятницу, 26 октября.
Николаю Караченцову было 73 года. 27 октября ему должно было исполниться 74 года.
Дата похорон пока не назначена, но известно, что церемония прощания с народным артистом состоится в театре «Ленком», где он прослужил 40 лет.
В 2017 году у Николая Караченцова была диагностирована неоперабельная опухоль в левом легком. Актер проходил лечение в Израиле, но оно не помогло.
Николай Караченцов родился в 1944 году в Москве. В 1963 году он поступил в школу-студию МХАТ. После окончания учебы он должен был по традиции попасть в МХАТ, но в итоге оказался в «Ленкоме».