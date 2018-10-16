Стинг отказался выступать в России, если на площадках будут организованы VIP-зоны
Британский певец категорично заявил, что не будет выступать для VIP-гостей. Он хочет видеть на своих концертах фан-зону и «нормальную публику», которая купила билеты по доступной цене
Известный британский музыкант Стинг отказался выступать в России, если на концертных площадках будут организованы VIP-зоны.
Стинг заявил организаторам своих концертов в России, что VIP-зон не должно быть ни на одной площадке, где он будет выступать. О требованиях музыканта РИА Новости рассказал организатор концертов в Екатеринбурге и Казани Иван Гомельский.
Британский певец категорично заявил, что не будет выступать для VIP-гостей. Он хочет видеть на своих концертах фан-зону и «нормальную публику», которая купила билеты по доступной цене.