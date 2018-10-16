«Единая Россия» попросила Минкультуры не выпускать в прокат комедию «Праздник»
Андрей Турчак обратился в Министерство культуры с просьбой «ни при каких обстоятельствах» не выдавать прокатное удостоверение комедийному фильму «Праздник» Алексея Красовского. Действие комедии происходит в блокадном Ленинграде
Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак обратился в Министерство культуры с просьбой «ни при каких обстоятельствах» не выдавать прокатное удостоверение комедийному фильму «Праздник» Алексея Красовского. Действие комедии происходит в блокадном Ленинграде.
Андрей Турчак назвал кинокартину «глумлением над историей российского народа». Видный единоросс добавил, что есть темы, над которыми шутить нельзя, сообщает ТАСС.
Комедия «Праздник» должна выйти в широкий прокат в 2019 году. По сюжету, живущая в Ленинграде «на особом положении» привилегированная семья готовится встречать Новый год.
Создатели картины пока не обращались в Министерство культуры за прокатным удостоверением.