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Культура
16 октября 11:53

«Единая Россия» попросила Минкультуры не выпускать в прокат комедию «Праздник»

Андрей Турчак обратился в Министерство культуры с просьбой «ни при каких обстоятельствах» не выдавать прокатное удостоверение комедийному фильму «Праздник» Алексея Красовского. Действие комедии происходит в блокадном Ленинграде

Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак обратился в Министерство культуры  с просьбой «ни при каких обстоятельствах» не выдавать прокатное удостоверение комедийному фильму «Праздник» Алексея Красовского. Действие комедии происходит в блокадном Ленинграде.

Андрей Турчак назвал кинокартину «глумлением над историей российского народа». Видный единоросс добавил, что есть темы, над которыми шутить нельзя, сообщает ТАСС.

Комедия «Праздник» должна выйти в широкий прокат в 2019 году. По сюжету, живущая в Ленинграде «на особом положении» привилегированная семья готовится встречать Новый год.

Создатели картины пока не обращались в Министерство культуры за прокатным удостоверением.

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