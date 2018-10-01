Минкульт и музей Востока: принцип действия – бездействие
Министерство культуры и Государственный музей Востока пытаются разрушить буддийскую святыню в Москве, переложив ответственность за это на Международный центр Рерихов
Письмо к президенту
История с обманом московских буддистов со стороны Государственного музея Востока (ГМВ) продолжает набирать обороты. Без малого год руководство музея не дает возможности буддистской общественности отремонтировать разрушающуюся Ступу Трех Драгоценностей, расположенную на территории усадьбы Лопухиных неподалеку от Кремля.
Это первая построенная в столице России каноническая Ступа была подарена в 2008 году Международному Центру Рерихов (МЦР) в качестве экспоната для его общественного Музея имени Н.К.Рериха.
Драматическая история с попытками ее разрушения началась после того, как в 2015 году усадьба Лопухиных против всех правил и при непосредственном участии Минульта России была передана в оперативное управление музею Востока.
«Инициатива» уничтожения Ступы с угрожающей периодичностью повторяется вновь и вновь. Такой вывод можно сделать по заявлениям и действиям руководства Государственного музея Востока и чиновников Министерства культуры.
Одним из первых эту разрушительную идею начал проводить в жизнь теперь уже бывший замминистра культуры Владимир Аристархов. После его требования к заместителю мэра Москвы Наталье Сергуниной снести «могилы» (именно так он назвал буддийскую Ступу Трех Драгоценностей) религиозные лидеры Калмыкии и Тувы вынуждены были обратиться к президенту В.В.Путину с Открытым письмом, в котором взывали спасти уникальный культурный объект.
«Для буддистов России и всего мира, – говорилось в обращении, – разрушение ступы с частицами Будды станет не только личной трагедией, но и величайшим прегрешением».
В свое время в СМИ стали появляться тревожные для российских буддистов известия о том, что Ступу Трех Драгоценностей могут объявить незаконным самостроем, подлежащим сносу. Сообщалось и о потенциальном сносе памятников членам семьи Рерихов, установленных на территории общественного Музея имени Н.К. Рериха, и ликвидации музея с последующей передачей зданий и всех музейных фондов Государственному музею Востока.
«Многонациональный народ Российской Федерации имеет богатейшие духовные традиции. Культурные и религиозные традиции буддизма являются их неотъемлемой частью и важной составляющей мировой культуры, – взывали к президенту авторы письма. – Мы считаем, что никакими причинами нельзя оправдать разрушение Ступы Трех Драгоценностей в общественном Музее имени Н.К. Рериха в Москве, ибо Ступа является достоянием многонационального народа России».
«Ранее уже предпринимались попытки убрать Ступу с территории усадьбы Лопухиных, – заявляет Верховный лама Калмыкии (Шаджин-лама) Тэло Тулку Ринпоче. – Мы направили открытое письмо президенту Российской Федерации Владимиру Путину с просьбой содействовать сохранению Ступы Трех Драгоценностей. Наша обращение поддержал глава Республики Калмыкия Алексей Орлов. Тогда к нашей просьбе отнеслись с должным уважением, однако недавно вновь всплыл вопрос о необходимости убрать Ступу с заключенными в нее священными реликвиями с территории усадьбы Лопухиных».
В силу этого религиозный деятель напоминает нам о не самых приглядных страницах нашей истории, опасаясь повторения: «Я лично полагаю, что в новейшей истории России мы уже были свидетелями безжалостного разрушения объектов религиозного поклонения (церквей, храмов, статуй). Это было совсем недавно, в XX веке. Сейчас же мы живем в XXI веке – веке возрождения духовности и восстановления объектов религиозного поклонения. Именно в такое время была построена Ступа Трех Драгоценностей. На мой взгляд, в корне неверно разрушать или переносить Ступу сейчас, когда в Москве так остро ощущается отсутствие буддийского храма, и ничтожно мало священных объектов, связанных с буддизмом. Разрушение или перенос Ступы в таких условиях – это проявление неуважения к чувствам верующих».
«Я глубоко убежден, что переносить Ступу не следует. Он должна остаться там, где была построена, – заключил Верховный лама Калмыкии. – Ступа – не мебель, которую мы переносим из одного здания в другое. За годы существования Ступы многочисленные люди, исповедующие буддизм и просто проявляющие интерес к культурному богатству Востока, посещали это место, возносили у Ступы свои молитвы и благопожелания, что делало это место особенным, святым. Я искренне надеюсь, что вовлеченные стороны проявят должное уважение к чувствам верующих и найдут возможным сохранить Ступу там, где она была возведена».
Разрушать не будем – пусть развалится сама
СМИ утверждают, что президент РФ дал личное указание мэру Москвы С.Собянину и министру культуры В.Мединскому оставить в покое Ступу. Однако руководство музея Востока целиком и полностью проигнорировало поручение главы государства. Дело в том, что буддистам, которые следили за состоянием Ступы Трех Драгоценностей, на целый год запретили вход на территорию усадьбы Лопухиных.
Только весной нынешнего года буддийская общественность смогла увидеть, как «выполнено» распоряжение президента по Ступе. Под надзором музея Востока объект уникального религиозного и культурного значения пришел в полуразрушенное состояние.
Многих это шокировало – а кого-то, вероятно, и не удивило. Дело в том, что недавно в усадьбе Лопухиных, переданной на ответственное хранение Государственному музею Востока, выявились массовые пропажи культурных ценностей, документов и личных вещей работников рериховского центра, а также преднамеренное повреждение дорогостоящего музейного оборудования на многие миллионы рублей.
Это уже не говоря о том, некогда активная жизнь на территории усадьбы Лопухиных практически замерла. На еще недавно гостеприимную территорию последние десять месяцев, словно на секретный объект (в самом центре Москвы), пускали лишь обладателей спецпропусков или по согласованию свыше.
У тысяч буддистов, которые раньше приезжали поклониться Ступе, таких спецпропусков никто не выдавал. Да что говорить, даже тем, кто присматривал за Ступой и должен был заниматься ее реставрацией, новые хозяева усадьбы дали отворот-поворот. И все шло к тому, что Ступу могут просто снести. Особенно после того, как в июне 2016-го Минкульт и Государственный музей Востока попытались представить обществу Ступу как самострой.
Однако, даже после письма к президенту и его личного указания Ступу не трогать, ситуация изменилась лишь к худшему. Судя по всему, слова главы государства, чиновники истолковали по-своему – сказано оставить в покое только Ступу, значит, оставим. И оставили в покое в буквальном смысле, не трогая сами и не давая трогать никому другому.
Получив усадьбу Лопухиных в свое ведение, руководство Государственного музея Востока полностью закрыло доступ к Ступе собственнику – представителям Международного Центра Рерихов, даже не утруждая себя ответами на его просьбы и обращения о необходимости проведения срочных ремонтно-восстановительных работ. Отказывают в доступе и московским буддистам обеспокоенным сложившейся угрожающей ситуацией.
В итоге за истекший год уникальный объект без надзора и внимания пришел в плачевное состояние. Создается полное ощущение того, что от своих планов по сносу Ступы Трех Драгоценностей чиновники отказываться не собираются. Просто теперь решили зайти с другой «калитки».
Теперь вместо резонансного сноса – естественное разрушение объекта, которому требуется срочный ремонт. А чтобы скрыть процесс разрушения, нынешние владельцы усадьбы Лопухиных «заботливо» прикрыли ее от посторонних глаз наспех сколоченным саркофагом, на фасаде которого изображена фотография прекрасной Ступы в ее первозданном виде времен 2008 года.
При всем этом «культурное» ведомство Владимира Мединского находится как бы в роли стороннего наблюдателя, не только не вмешиваясь в беззаконие, творимое на территории усадьбы Лопухиных – но и, такое ощущение, молча одобряя происходящее. .
Подпиши здесь, согласуй там
Между тем, Международный Центр Рерихов, обеспокоенный состоянием Ступы, еще в мае 2018 года обратился к руководству музея Востока с просьбой допустить буддистов для ее ремонта (Документ имеется в распоряжении редакции).
Понимая напряженность отношений между ГМВ и МЦР, последний в целях скорейшего проведения восстановительно-ремонтных работ даже передал Ступу во временное пользование Московской общине буддистов. Однако никаких реальных действий со стороны государственного музея Востока так и не последовало. Чиновники продолжают щедро раздавать представителям буддистской общественности пустые обещания.
19 сентября 2018 года директор филиала музея Востока Тигран Мкртычев (кстати, позиционирующий себя как специалист по Ступам) направил в центр Рерихов требование убрать с территории усадьбы Лопухиных «малую архитектурную форму». По мнению специалистов, под этим определением в тексте письма была завуалирована как раз-таки Ступа – и все для того, что бы не привлекать к ней лишнего внимания.
Тем не менее, резонанс все равно последовал – и спустя несколько дней директор музея Востока А.Седов как бы пошел на попятный, пообещав без всяких условий допустить московскую общину буддистов к ремонту Ступы Трех Драгоценностей, чтобы успеть провести все работы в течение месяца до наступления холодов.
Из сообщения информационно-аналитического центра «Сова» следует, что «21 сентября на встрече генерального директора музея Востока Александра Седова и первого зампредседателя совета Московской общины буддистов Константина Джимбинова была достигнута договоренность, что община буддистов возьмет на себя необходимые работы по обеспечению сохранности Ступы. Руководство музея подтвердило, что сносить Ступу не собирается».
Казалось бы, все – договорились, руки друг другу пожали. Все открыто и глаза в глаза. Потому буддисты и поверили. В очередной раз. И, как очень скоро выяснилось, совершенно напрасно. Не прошло и недели с момента устной договоренности, как руководство Государственного музея Востока нарушило собственные обещания и прислало буддистам бумагу о необходимости согласовать вопрос ремонтных работ с Министерством культуры (Имеется в распоряжении редакции).
И теперь у буддистов нет ни малейших сомнений в том, что это намеренный чиновничий трюк, придуманный для того, чтобы затянуть сроки и сделать невозможным качественный ремонт Ступы до наступления холодов. Причем, данный трюк в нашей истории применяется уже не впервые. Еще несколько месяцев назад ГМВ также заставил буддистов испрашивать разрешение на ремонт у Мосгорнаследия. В результате был получен ответ, что никакого согласования не требуется (Имеется в распоряжении редакции).
Теперь в государственном музее Востока придумали новую отписку – согласование с Минкультуры. Ничем другим, как попыткой воспрепятствовать ремонту Ступы Трех Драгоценностей, имеющей огромную религиозную и культурную ценность, объяснить такой шаг нельзя.
Да и министр культуры Владимир Мединский – известный «коллекционер» предписаний, на которые его ведомство или не отвечает или банально ограничивается отписками. Что говорить о просьбах музеев, если Минкульт вполне успешно «бортует» даже Генеральную прокуратуру?
По словам представителя надзорного ведомства Александра Куренного, за министерством Мединского тянется целый шлейф из нарушений законодательства в подведомственных ему сферах, а его чиновники и в ус не дуют. За 6,5 лет, которые Мединский возглавляет Минкульт, к его ведомству, да и к нему самому, накопилось столько вопросов и претензий, что, кажется, легче его просто уволить как потерявшего доверие, чем стучаться к нему в закрытые двери и просить устранить нарушения.
И то, что министр культуры банально открестился от действий ГМВ, которые, по мнению буддийской общественности, грубо нарушают поручения президента Владимира Путина, дискредитируют власть и наносят прямое оскорбление религиозным чувствам буддистов, лишнее подтверждение некомпетентности господина Мединского, как главы министерства. Ведь без проведения срочных ремонтно-восстановительных работ Ступа в ее нынешнем аварийном состоянии вряд ли достоит до весны.
Представители буддистских общин глубоко возмущены таким отношение к своей Святыне со стороны чиновников и намерены обратиться за защитой в Правительство и к Президенту РФ. Вопрос только в том, сколько времени уйдет на жалобы и получение на них ответов. Да и как исполняются предписания свыше, тандем «Минкульт-ГМВ» всему миру уже показали.
Хотя, наверное, и в том случае, когда Ступа просто развалится, ГМВ предполагает уйти от ответственности – не зря Государственный музей Востока требовал от Международного центра Рерихов убрать «объект» с территории усадьбы.
К такому же мнению пришел и Феликс Шведковский, монах буддийского Ордена Ниппондзан Мёходзи.
«Думаю, что музей Востока понимает всю ответственность за разрушение буддийской Ступы, поэтому хочет переложить ее на Международный Центр Рерихов, требуя убрать ее с территории. Своими руками они боятся совершать такой грех» – сказал он, комментируя все происходящее вокруг Ступы.
Между тем зима уже не за горами…