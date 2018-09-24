Главе Минкультуры вынесли представление из-за ненадлежащей охраны памятников архитектуры
Генпрокуратура России вынесла представление главе Минкультуры Владимиру Мединскому и директору Института археологии Российской академии наук Николаю Макарову в связи с выявленными нарушениями федерального законодательства об охране памятников археологии
Генпрокуратура России вынесла представление главе Минкультуры Владимиру Мединскому и директору Института археологии Российской академии наук Николаю Макарову в связи с выявленными нарушениями федерального законодательства об охране памятников археологии.
Официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной в беседе с РИА Новости сообщил, что Минкультуры не на должном уровне регулирует порядок передачи обнаруженных археологических предметов в государственную часть Музейного фонда.
Ведомство Мединского также уличили в несоблюдении требований к аттестации экспертов, которые отвечают за проведение государственной экспертизы и выдачу разрешений на проведение археологических работ.
Институту Археологии РАН инкриминируют ненадлежащую подготовку документов на проведение археологических исследований, госэкспертизы, популяризацию результатов археологических исследований и т.д.
К дисциплинарной ответственности привлечены шестеро сотрудников Минкультуры и Института археологии РАН.