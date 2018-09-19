Органы власти и госкомпании выделили 18 млн рублей на ледовое шоу жены Дмитрия Пескова
Министерство культуры России в прошлом году выделило 18 млн рублей из федерального бюджета на постановку ледового мюзикла «Руслан и Людмила». Шоу было поставлено олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Татьяной Навкой - женой пресс-секретаря президента России
Министерство культуры России в прошлом году выделило 18 млн рублей из федерального бюджета на постановку ледового мюзикла «Руслан и Людмила». Шоу было поставлено олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Татьяной Навкой, которая является женой пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Спортсменка также исполнила главную роль в постановке.
Спонсорами и партнерами ледового шоу супруги видного кремлевского чиновника выступили также Департамент труда и соцзащиты населения, Минобразования, Росконцерт, Сбербанк, «Транснефть», «ФосАгро», Газпромбанк, Первый канал, ОАО «РЖД», сообщает «Собеседник».
Ранее в программе «Вечерний Ургант» на Первом канале Татьяна Навка рассказала, что вокалисты мюзикла Филипп Киркоров и Александр Панайотов вознаграждение за участие в проекте так и не получили, «потому что мы все – друзья».
Согласно данным сайта госзакупок, за семь новогодних представлений Татьяна Навка получила от Росконцерта (подведомственная Минкультуры организация) 6 млн 432 тысяч рублей.
Также сообщается, что госкомпания «Российские железные дороги» перечислила 9 млн 999 тысяч 900 рублей созданному в 2017 году ООО «Навка Шоу», а Департамент труда и соцзащиты населения Москвы за 419,4 тысяч рублей выкупил 325 билетов на премьеру «Руслана и Людмилы». Минобразования приобрело 6851 билет за 12 млн бюджетных рублей. Таким образом, в общей сложности на шоу Навки было выделено более 18 миллионов.
Государственный Первый канал стал информационным партнером ледового мюзикла.
Представитель «Навка Шоу» Мария Разумова на запрос «Собеседника» ответила, что муж Татьяны Навки Дмитрий Песков не имеет отношения к организации и проведению спектаклей.