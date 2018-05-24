Минкультуры опять перенесло премьеру иностранной картины ради российского мультика
Министерство культуры России в очередной раз решило перенести премьер иностранного фильма ради показа картины отечественного производства. На этот раз жертвой стал американский мультик «Распрекрасный принц»
Министерство культуры России в очередной раз решило перенести премьер иностранного фильма ради показа картины отечественного производства. На этот раз жертвой протекционизма Минкультуры стал американский мультик «Распрекрасный принц».
Экспертный совет при министерстве рекомендовал перенести премьеру «Распрекрасного принца», потому что в это же время должна состояться премьера отечественного мультфильма «Садко». В ведомстве свое решение объяснили тем, что у обоих мультфильмов схожая тематика.
Минкультуры направило прокатчику «Распрекрасного принца» кинокомпании «Вольга» уведомление о невозможности выдать фильму прокатное удостоверение на 24 мая, сообщает RNS.
«Есть два мультфильма: российский, который заявился давно, и иностранный, который не заявился до сих пор. Иностранный фильм на эту дату релиза не получит: это противоречит правилам проката — два равнозначных продукта, и он будет мешать российскому кино», - заявил министр культуры Владимир Мединский.
Ранее Минкультуры уже переносило премьеру западных картин ради российских фильмов. Так, в январе этого года начало проката «Приключений Паддингтона 2» и «Бегущего в лабиринте: Лекарство от смерти» перенесли из-за российских картин «Движение вверх» и «Скиф». 9 мая в День Победы кинотеатрам не разрешили показывать «Мстителей», так как на этот день была запланирована премьера картины «Собибор» про побег из концлагеря.
Ассоциация владельцев кинотеатров тогда обвинила ведомство Мединского в государственном регулировании киноиндустрии и попытках «убрать» конкурентов российских фильмов.