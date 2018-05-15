Культура разрушения
Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры обвинило министра культуры Владимира Мединского в намеренном уничтожении памятника архитектуры в Санкт-Петербурге. Речь идёт о сносе здания казарм лейб-гвардии Семёновского полка
Суть вопроса
Министр культуры России Владимир Мединский распорядился снести историческое здание казармы лейб-гвардии Семёновского полка на Звенигородской улице, 7, в центре Петербурга. Об этом прямо и открыто сообщили 10 мая петербургские градозащитники со ссылкой на руководство Северо-Западной дирекции по строительству, реконструкции и реставрации Министерства культуры.
Снос постройки конца XVIII – начала XIX, по мнению чиновников, ускорит ход работ по возведению второй сцены Малого драматического театра – Театра Европы.
«Как стало известно, лично министром культуры В. Мединским дано распоряжение снести казарму, чтобы в кратчайшие сроки продолжить строительство», – это слова возмущенных питерских градозащитников.
Вместе с группой депутатов Законодательного собрания и членами Совета по сохранению культурного наследия они подписали открытое письмо Владимиру Мединскому. Среди авторов письма известные все люди – кинорежиссер Александр Сокуров, депутаты Заксобрания Петербурга Алексей Ковалев, Оксана Дмитриева, Борис Вишневский и Максим Резник, координатор НОД «Живой город» Юлия Минутина и другие.
Авторы документа потребовали от господина Мединского не допустить сноса ценного исторического здания, непосредственно связанного с историей одного из самых известных полков дореволюционной России.
«Снос исторических зданий запрещён законом Санкт-Петербурга. Необходимо предпринять все возможные действия, чтобы сохранить ценную историческую постройку. Обращаемся к Вам и ко всем руководителям, от которых зависит принятие данного решения, с настоятельной просьбой дать указание об отмене сноса и рассмотрении проектных предложений специалистов по сохранению исторического объекта», – говорится в открытом письме.
Копии обращения были направлены также председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву, главе администрации президента РФ Антону Вайно, губернатору Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко.
Как рассказали градозащитники, изначально здание планировали сохранить и приспособить в качестве входной группы будущего нового здания театра. Проект в свое время одобрил Совет по сохранению культурного наследия при Смольном и он прошел государственную экспертизу. Однако во время строительства были похищены бюджетные деньги, подрядчика отстранили от работ, а историческое здание потихоньку пришло в его нынешнее аварийное состояние.
При том, что все последние месяцы петербургское отделение ВООПИиК вело переговоры с Северо-Западной дирекцией Минкульта. Эксперты предлагали различные технические решения, которые позволили бы укрепить и сохранить фасадные стены здания – причем, эксперты уверяли, что много денег на это не потребуется. Однако, ни одно из предложений отклика со стороны чиновников не встретило – казармы решено было сносить..
19 апреля в дирекции Минкульта заявили, что строительство здания новой сцены Театра Европы (МДТ) рассчитывают завершить до конца 2018 года. К Новому году должны возвести все строительные конструкции здания.
Кто «обветшал» казармы?
Первоначально казарму лейб-гвардии Семёновского полка никто и не думал сносить историческое здание. Объект планировали присоединить к новой постройке. В 2015 году по соседству началось строительство новой сцены Малого драматического театра.
«Проект рассматривал Совет по сохранению культурного наследия при Правительстве Санкт-Петербурга. Было решено оставить историческое здание казарм, а уже за ним построить новое здание», – рассказывает член совета и координатор движения «Живой город» Юлия Минутина.
Однако, все пошло не по сценарию. Подрядчик («Стройсоюз СВ») повёл себя как варвар. По словам градозащитницы, компания одним наскоком снесла все внутренние стены и очень быстро разобрала крышу. Во внутренние помещения стали попадать дождь и снег – что для памятника, да и просто старого здания, явно не на пользу..
К тому же подрядчик вырыл котлован вплотную к казарме, не укрепив при этом фасадные стены. В результате просто старое здание действительно стало аварийным.
Одновременно со скандалом из-за сноса казарм идет следствие, напрямую касающееся этого объекта. В процессе строительства были расхищены бюджетные 45 млн рублей. Возбудили уголовное дело – подрядчика отстранили от работ.
«Я убеждена, что поступки подрядчика были направлены на то, чтобы специально ухудшить состояние казармы, – говорит Юлия Минутина. – Недавно моим коллегам стало известно, что было устное распоряжение министра культуры РФ Владимира Мединского снести это здание и начать строительство».
А во Всероссийском обществе охраны памятников истории и культуры полностью уверены в том, что именно Мединский дал устное задание подрядчикам как бы «случайно» разрушить памятник архитектуры, чтобы потом был повод для его сноса.
В Минкультуры, комментируя причины сноса, пообещали после сноса воссоздать здание казарм, сделав его частью новой сцены МДТ. «В связи с ужасным состоянием постройки, которая по сути находится в руинированном состоянии, мы рассматриваем вариант разборки здания и его последующего воссоздания», – заявляла руководитель Северо-Западной. Тем не менее, защитники памятника настаивают на сохранении оригинального здания и на причастности чиновников от культуры к нынешней ситуации с казармами.
Что же касается непосредственных исполнителей «варварства» – руководства ООО «Стройсоюз СВ», 13 апреля Смольнинский районный суд на два месяца продлил арест руководителю компании Максиму Корнееву – главному фигуранту дела о хищении 45 млн рублей при строительстве второй сцены Театра Европы (МДТ).
37-летний бизнесмен останется в СИЗО-3 на Шпалерной до 15 июня. Защита Максима Корнеева попросила избрать меру пресечения в виде домашнего ареста или залога в 3 млн рублей. Суд в просьбе отказал.
Сыщики считают, что Корнеев, как глава компании-подрядчика, злоупотребил доверием, похитил 45 млн рублей и потратил «как свои собственные». Правда, тот свою вину не признал. Пока, по крайней мере. А, может, ему есть что сказать – и дело там, например, вовсе и не в хищениях. Или не только в хищениях.
Почему пока Корнеев молчит – тоже понятно. Боится. Не дожить до суда, находясь в камере предварительного заключения, для российских бизнесменов сегодня становится печальной традицией.
Я не я – разруха не моя
Даже если дело так и обстояло, как утверждают во Всероссийском обществе охраны памятников истории и культуры, чиновники Минкульта едва ли рассчитывали на такой резонанс.
Раньше казармы находились в списке «выявленных объектов культурного наследия», но позднее были из него исключено. Тем не менее, городские власти обещали относиться к сооружению бережно, эта историческая постройка – важная часть городского ландшафта. Но тут как бы в дело вступили строители и варварски все разрушили. И теперь хочешь – не хочешь, а надо сносить.
Думали, сделают все по-тихому. Но когда поднялся шум, чиновники на всякий случай открестились от планов сноса исторического здания в Петербурге
В руководстве Министерства культуры заявили, что вообще до последнего времени не знали о готовящемся сносе исторического здания казармы лейб-гвардии Семеновского полка на Звенигородской улице.
«Известие об этом пришло ко мне только вчера. Решение о сносе принимает Санкт-Петербург. В любом случае мы, как федеральный орган, этим займемся. Это было решение руководителя Северо-Западной дирекции Министерства культуры Натальи Волынской. Я надеюсь, что в ближайшее время здание сносить не будут», – заявил руководитель департамента охраны культурного наследия Минкульта Владимир Цветнов.
А ведь незадолго до этого, если верить заявлениям группы депутатов местного Законодательного Собрания (режиссер Сергей Сокуров, депутаты Борис Вишневский и Оксана Дмитриева, заместитель председателя петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников Александр Кононов и др.) в открытом письме министру Мединскому утверждали со ссылкой как раз на Волынскую о том, что это как раз министр, и дал в регион приказ казарму снести.
То есть, сейчас федеральные и региональные чиновники Минкульта начали пытаться делать крайними друг друга. А зампред петербургского отделения ВООПиК и один из подписантов письма Александр Кононов отмечает, что распоряжение о сносе было отдано устно, и сейчас чиновники Минкульта могут легко сказать, что их якобы просто неправильно поняли.
«Если они откажутся от варианта быстрого сноса здания – это будет уже хорошо. Но я уверен, что они не станут отказываться от самой этой идеи и по-прежнему будут пытаться ее реализовать, может быть, выждав небольшую паузу», – предполагает Кононов.
«Однако, кого бы из чиновников не сделали ответственным за снос, – подчеркнул он, – «ключи от стройки» в любом случае находятся в руках Минкульта, а не местных властей».
С этим согласны и простые россияне и петербуржцы, передающие привет «разрушителю» Мединскому в соцсетях:
«Зачем сохранять исторические здания и постройки, а также исторический облик города. «Сарай» и точка. Не забудь повосхищаться историческим обликом какого-нибудь иностранного города, бережно сохраняемого».
«Если и будут вспоминать Мединского наши предки – то как разрушителя, плагиатора, и очень некультурного человека..».
«Кто-то поджигает библиотеку, чтобы остаться в истории, кто-то сносит исторические здания. «Деньги не пахнут!» – не правда ли Вован?».
Похоже, последняя реплика как нельзя лучше отражает всю работу господина Мединского на посту министра культуры. Сейчас во время «пересменки» правительства он исполняет функции врио.
И очень бы хотелось верить, что это просто вынужденная техническая необходимость – до назначения нового главы ведомства, который действительно займется культурой. А какая культура у человека, оставляющего после себя на месте исторических объектов… котлованы?