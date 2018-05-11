Юлия Самойлова не смогла выйти в финал песенного конкурса «Евровидение-2018»
Представительница России на конкурсе «Евровидение» Юлия Самойлова, которая во втором полуфинале исполнила песню I Won"t Break, не смогла пробиться в десятку лучших
Россия впервые за много лет не смогла пройти в финал международного песенного конкурса «Евровидение», который в этом году проходит в Португалии.
Представительница России на конкурсе «Евровидение» Юлия Самойлова, которая во втором полуфинале исполнила песню I Won"t Break, не смогла пробиться в десятку лучших.
Сама певица назвала свое участие в конкурсе «незабываемым опытом». «Я хочу поблагодарить всех, кто меня поддерживал, кто за меня переживает… Это очень крутой опыт для меня, незабываемый. Я буду долго хранить его в своем сердце», - заявила Самойлова.
Стоит отметить, что многие российские интернет-пользователи раскритиковали выступление Юлии Самойловой и назвали ее номер «провальным». Зрители, в частности, отметили, что бэк-вокалисты полностью перепели солистку.
По итогам второго полуфинала «Евровидения» в финал вышли Сербия, Молдова, Венгрия, Украина, Швеция, Австралия, Норвегия, Дания, Словения и Голландия. Финал состоится 12 мая.
Напомним, Юлия Самойлова должна была представлять Россию на «Евровидении-2017», которое проходило в Киеве. Украинские власти запретили ей въезд в страну из-за выступления певицы в Крыму в 2015 году. На полуостров Самойлова въехала с территории России, нарушив украинский закон о территориальной целостности страны.
Россия не стала выбирать другого артиста и отказалась от участия и трансляции «Евровидения-2017».