Российское общество военно-исторических фальсификаторов
Именно так можно смело теперь именовать созданное специальным Указом Президента России № 1710 от 29 декабря 2012 года «Российское военно-историческое общество».
Создавая данную организацию, Президент России, видимо, имел самые добрые намерения. Ибо, в Указе написано, что она создается «в целях консолидации сил государства и общества в изучении военно-исторического прошлого России, содействия изучению российской военной истории и противодействия попыткам ее искажения, обеспечения популяризации достижений военно-исторической науки, поднятия престижа воинской службы и воспитания патриотизма».
Но, как это сложилось у нас в России со времен начала «перестройки» и периода руководства первого российского президента, опять сработала знаменитая русская пословица «Хотели, как лучше, а получилось – как всегда!»
Началось все с того, что во главе столь серьезной структуры поставили обыкновенного PR-щика! Ибо, хоть господин Мединский и взлетел (неожиданно для многих деятелей культуры) на пост министра культуры России, по сути своей он так и остался элементарным представителем самого примитивного политического PR-а. И, как это не покажется странным, в составе «Российского военно-исторического общества» не оказалось ни одного серьезного военного историка-исследователя. А военные ветеранские организации вообще были отодвинуты на задний план. Как будто они никогда и не занимались проблемами патриотического воспитания населения России и подрастающей молодежи.
Министр Мединский начал активно создавать свою собственную команду по «осваиванию бюджетных средств, выделенных на военно-историческую работу» для «Российского военно-исторического общества». И сделал это с блеском!
Первым делом он создал Интернет-портал с громким названием «История.РФ» И проанонсировал его (ни много, ни мало) как «Главный исторический портал страны»!
И!... Как говорят в таких случаях, «пошла писать ивановская»!…
Чего понаписано на этом «Главном историческом портале страны» лучше даже не пересказывать! Потому что у нормального человека от этого могут начаться нервные проблемы! И психика может резко пошатнуться!
Потому что в разделе «Учителям», где даются методические рекомендации школьным учителям истории и обществознания, вы можете найти материал, посвященный процессу коллективизации в СССР. Из которого учитель узнает, что в ходе этого «процесса» в нашей стране было уничтожено 2/3 населения! И об этом он непременно должен рассказать на уроках своим ученикам! Дабы восторжествовала «историческая правда»!
Но, больше всего удивляет раздел этого уникального «Главного исторического портала страны», в котором публикуются рекомендации ученым, работающим в области военной истории. Раздел так и называется «Ученым»!
Будучи тоже специалистом-историком, окончившим в свое время исторический факультет Московского Государственного педагогического института им. Ленина, решил поинтересоваться, кто же выступает в качестве авторов и экспертов на этом «Главном историческом портале страны» в разделе «Ученым». Насчитал там, аж, 239 «экспертов».
Тогда я не поленился, и решил произвести анализ личностей данных «экспертов». Хотя бы по тем данным, которые о них опубликованы на их «Личных страницах» и по их «публикациям».
И пришел в настоящее оцепенение!...
Оказалось, что у 60%, так называемых, «экспертов» вообще отсутствуют какие-либо «личные данные»! Этих «ученых-экспертов» либо никто в России не знает, либо вообще в природе не существует! А 30 «известным ученым-экспертам» еще не исполнилось и 3 (трех) лет! Так как в графе «дата рождения» у них стоит 11 месяц 2015 года!
Как вам это нравится, мой дорогой читатель?
И как все это можно соотнести с рекламой «Главного исторического портала страны» и деятельностью «Российского военно-исторического общества»?
Сегодня, когда развернулась нешуточная война компроматов и когда в отношении России всевозможные западные СМИ пытаются вылить потоки лжи и клеветы, особенно важно следить за чистотой своих собственных рядов! Но, складывается впечатление, что под маркой и под громким названием «Российское военно-историческое общество» в нашей стране активно действуют представители «Пятой Колонны»! Потому что своими наглыми и совершенно беззастенчивыми фальсификациями они дают прекрасную почву нашим идейным врагам полить в очередной раз грязью Государство Российское и обвинить его даже в тех грехах, к которым оно никогда не было причастно!
И делают это все, так называемые, фейковые анонимные, липовые «ученые эксперты» «Российского военно-исторического общества» через публикации на «Главном историческом портале страны» с громким заголовком «Россия.РФ»
Причем, ряд публикаций напрямую вообще не относится ни к исторической, ни к военной тематике. А выполняются по личному, именному заказу министра культуры России г-на Мединского. И направлены на оправдание его «деятельности» по развалу русской национальной культуры.
Вообще-то, на суровом языке Закона подобное называется «использованием служебного положения в корыстных целях»! И наш «господин министр» ловко устроился! Используя трибуну «Российского военно-исторического общества» и его официальный Интернет-портал, он активно защищает свою ярко выраженную антироссийскую позицию! А его верные нукеры в лице Исполнительного директора все того же РВИО г-на В.А.Кононова и массы других мелких PR-щиков, удобно пристроившихся за государственный счет, даже разработали целую схему «прикрытия» своего шефа с использованием фиктивных (не существующих) «авторов» и «экспертов».
Так на этом «Главном историческом портале страны» активно публикуется некий автор «Петр Гаврилович Ямской».
И этот «уникальный эксперт» в ноябре 2017 года опубликовал на «Главном историческом портале страны» пасквильную статью под заголовком «Писатель-сумасброд». Сделано это было после того, как я выступил в средствах массовой информации с циклом статей о пагубной политике министра культуры России г-на Мединского по уничтожению уникального оркестра русской национальной и славянской музыки «БОЯН», которым уже 50 лет бессменно и весьма успешно руководит Народный Артист СССР, композитор и дирижер Анатолий Полетаев.
Естественно, я подал Иск в Суд о защите чести и достоинства.
Но! Вот тут-то и начались чудеса в решете!
На судебное заседание представители «Российского военно-исторического общества» принесли Ходатайство о привлечении в качестве соответчика… автора публикации – некоего «эксперта» Петра Гавриловича Ямского. И даже указали адрес его проживания!
Я не поленился, и попросил соответствующие компетентные «органы» проверить точность предоставленной руководством РВИО информации.
И, что же мы обнаружили?...
Выяснилось (как мы, впрочем, и предполагали), что никакого «Петра Гавриловича Ямского» никогда по указанному в официальном документе РВИО адресу не проживало! И вообще – такого человека в Москве не существует!
Тогда возникает вполне законный вопрос: А кто же в таком случае пишет все эти пасквили на «Главном историческом портале страны»?! К кому, если возникнет очередная скандальная ситуация, нужно будет предъявлять претензии? Уж, не к Президенту ли России Владимиру Путину, по Указу которого создано и действует сегодня это самое «Российское военно-историческое общество»?
А, может быть, пока за все эти безобразия спросить с господина Мединского и со всей его PR-компании, которые дурят людям головы и используют государственный ресурс в своих личных корыстных целях?
Кстати, к деятельности «Российского военно-исторического общества» относятся сегодня весьма настороженно не только специалисты-историки, но и настоящие российские военные.
Так его «деятельности» и личности его «руководителя» дал весьма нелестную характеристику во время нашей недавней личной встречи Герой России, Руководитель Клуба Героев России, Председатель Комитета Государственной Думы РФ по обороне генерал-полковник Владимир Шаманов.
Обходят его стороной, чтобы не попасть в неприятную ситуацию, и ряд руководителей военных ветеранских организаций. Например, организация ветеранов воздушно-десантных войск России, о чем мне с горечью поведал ее председатель генерал Владимир Данильченко.
Держатся подальше от РВИО и руководители многих военно-патриотических центров и клубов. Потому что не понимают, что смогут реально получить от этой организации: какую-то конкретную помощь или очередную «обещаловку».
Время, конечно, все расставит на свои места! Но. Уже сегодня можно с полной уверенностью сказать, что, если продолжать руководство «Российским военно-историческим обществом» будут все те же достаточно сомнительные личности, то весьма скоро Россия может получить скандал похлеще «Дела Скрипалей»! Потому что уровень военно-исторических фальсификаций, опубликованных на страницах Интернет-портала «История.РФ», уже зашкалил за все мыслимые пределы. И вообще данный Интернет-ресурс фактически превратился в личную «канцелярию» министра культуры Мединского, в которой он при помощи всякого рода анонимных автором пытается активно поддерживать свой «авторитет» и оправдывать свои действия по фактическому уничтожению русского национального достояния и русской национальной культуры. Где под его диктовку работает целая бригада анонимных «писарчуков», способных облить грязью любого национально настроенного российского политика и деятеля культуры. При этом, врут они совершенно беззастенчиво, прикрываясь Указом Президента России и пышными фразами о «благе России»!
И Президенту России Владимиру Путину в канун своей Инаугурации и в канун очередного празднования Дня Великой Победы следует над этим всерьез задуматься! Потому что нельзя отдавать вопросы военной истории Великой Державы в руки мелких корыстных людишек и откровенных политических мошенников, пытающихся обмануть тебя на каждом шагу и по любому поводу!
Думаю, что Россия подобного не заслужила!
Автор – член Союза писателей Москвы, академик Международной Славянской Академии, д.пед.н., д.юр.н., проф.