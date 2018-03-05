Фильм о допинге в российском спорте получил «Оскар», а «Нелюбовь» осталась без приза
В Лос-Анджелесе в ночь на 5 марта состоялась церемония вручения премии в области киноискусства «Оскар». Ведущим церемонии стал комик Джимми Киммел. Приз в главной номинации «Лучший фильм» победу одержала картина «Форма воды»
В Лос-Анджелесе в ночь на 5 марта состоялась церемония вручения премии в области киноискусства «Оскар». Ведущим церемонии стал комик Джимми Киммел.
Приз в главной номинации «Лучший фильм» победу одержала картина «Форма воды», хотя главным фаворитом считался фильм Мартина Макдонаха «Три билборда на границе Эббинга, Миссури».
Лучшим режиссером американская киноакадемия признала Гильермо дель Торо за картину «Форма воды», сообщает Newsru.com.
Золотую статуэтку за лучшую актерскую работу первого плана получил Гэри Олдман за роль в фильме «Темные времена».
Лучшей актрисой первого плана стала Фрэнсис Макдорманд, исполнившая роль в фильме «Три билборда на границе Эббинга, Миссури».
Лучшим актером второго плана признан Сэм Роквелл («Три билборда на границе Эббинга, Миссури»), а лучшей актрисой – Эллисон Дженни за фильм «Тоня против всех».
«Оскар» в номинации «Лучший дизайн костюмов» получила картина «Призрачная нить», в номинации «Лучший грим и прически» - «Темные времена», в номинации «Лучший монтаж звука» - «Дюнкерк», в номинации «Лучшее сведение звука» - «Дюнкерк».
«Лучшим документальным фильмом» стала картина «Икар» о допинге в спорте. Авторы фильма посвятили награду бывшему руководителю Московской антидопинговой лаборатории Григорию Родченкову.
Приз в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» получила картина «Фантастическая женщина». На «Оскар» в этой номинации также претендовала «Нелюбовь» Андрея Звягинцева.
Лучшим анимационным фильмом стала «Тайна Коко», а лучшим короткометражным анимационным фильмом – «Дорогой баскетбол».
«Оскар» в категории «Лучший композитор» получил Александр Депла «Форма воды», а лучшей песней стала композиция Remember me из мультфильма «Тайна Коко».