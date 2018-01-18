Владельцы кинотеатров обвинили Минкультуры в госрегулировании киноотрасли «как в СССР»
Ассоциация владельцев кинотеатров опубликовала открытое письмо, в котором раскритиковала действия Министерства культуры и его руководителя Владимира Мединского из-за переноса премьеры иностранных фильмов с целью «убрать конкурентов» российских картин
Ассоциация владельцев кинотеатров опубликовала открытое письмо, в котором раскритиковала действия Министерства культуры и его руководителя Владимира Мединского из-за переноса премьеры иностранных фильмов с целью «убрать конкурентов» российских картин. В Минкультуры в ответ обвинили прокатчиков в нарушении закона.
Ранее стало известно о переносе по решению Минкультуры даты начала проката двух иностранных фильмов «Приключения Паддингтона 2» и «Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти». Представители кинопрокатных компаний сообщили, что такое решение было принято, чтобы зарубежные новинки не конкурировали с российскими фильмами «Движение вверх» и «Скиф».
В заявлении Ассоциации владельцев кинотеатров говорится, что действия министерства Владимира Мединского являются «грубым прямым вмешательством» в хозяйственную деятельность коммерческих предприятий. Перенося сроки премьер иностранных фильмов, указывают авторы письма, министр культуры Владимир Мединский «наносит вред развитию российской киноиндустрии».
«Сегодня с уверенностью можно заявить, что Вы, господин министр, своими решениями вернули госрегулирование киноотрасли во времена советского Госкино!» - говорится в письме.
Авторы письма обращаются с просьбой к главе правительства Дмитрию Медведеву обратить внимание на ситуацию «с чрезмерным усилением административного госрегулирования» в киноотрасли, а также просят ФАС дать правовую оценку действиям Минкультуры.
В Министерстве культуры все обвинения в свой адрес опровергли. Они заявили, что прокатчики были заранее проинформированы о том, что комедия «Приключения Паддингтона 2» получит прокатное удостоверение с датой премьеры на 1 февраля. Предпродажу билетов на январские даты в министерстве назвали «грубым нарушением закона».