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Российский сельскохозяйственный рейдер
Авторская колонка
15 января 01:32
Познер Владимир

Советский и российский тележурналист, телеведущий, первый президент Академии российского телевидения

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Мой папа получил бы удовольствие от этого фильма, удовольствие особое

Несколько дней тому назад я посмотрел фильм «Движение вверх».

Настояла моя жена, отец которой сам был баскетболистом, а потом известным спортивным журналистом. Я-то идти не хотел. Я – заядлый любитель баскетбола, многих из той легендарной сборной 1972 года видел в деле – обоих Беловых, Паулаускаса, Жар-Мухамедова, Вольнова, Коркию и Санканделидзе, Едешко. Боялся, что будет какая-нибудь туфта о том, как славная советская сборная победила мерзопакостных американцев.

И ошибся. Это отличное кино. Играют отлично, снято превосходно, но главное – есть реальный драматический рассказ о совершенно реальных людях, и есть правда жизни. И когда я смотрел то, как снята финальная игра между сборными СССР и США, то вдруг поймал себя на том, что волнуюсь – хотя это матч 1972 года, и я знаю не только его результат, но весь его ход во всех подробностях.

Словом, фильм замечательный. Жаль только, что он не закончился фотографией сборной и надписью «посвящается олимпийской сборной СССР по баскетболу 1972 года», а приставили какой-то совершенно никчемный набор картинок побед советских спортсменов, да еще под бравурную музыку, что сразу напомнило мне слова Паустовского о «бодряческом смехе боевитых мужчин и женщин».

А еще я вспомнил вот что.

Мой папа, который в 14 лет вместе с родителями эмигрировал из советской России в 1922 году, оказался в Париже. Он там закончил лицей для русских детей и вместе со своими товарищами стал там играть в баскетбол. Они создали свою команду: BBCR, что по-русски значит Русский баскетбольный клуб. Потом, уже будучи молодыми людьми, они записались в 5-й – самый нижний – дивизион Баскетбольной лиги Франции. Они заняли первое место и перешли в 4-й дивизион. Снова выиграли, перешли в 3-й. Потом во 2-й, потом в 1-й… и стали чемпионами Франции. Команда под названием Русский баскетбольный клуб – чемпион Франции!

Ну, а потом вскоре началась война. Кто был ранен, кто ушел в Сопротивление и, попав в Гестапо, подвергся страшным пыткам и до конца жизни хромал. Но вот война кончилась, и в 1946 году команда вновь собралась. Моему папе тогда было 38 лет, он с самого начала был капитаном команды, чуть старше остальных. Им было 32, 34. Они собрались просто так, как папа сказал мне, чтобы погонять мяч. И вдруг их вызвала на матч сборная вооруженных сил США во Франции. Представляете? Высоченные двадцатилетние здоровяки против хромых, давно вместе не игравших, не первой молодости мужиков. И ОНИ ВЫИГРАЛИ! Да, они этих очень уверенных в себе ребят просто вынесли с площадки ногами вперед! И еще я подумал, что мой папа получил бы удовольствие от этого фильма, удовольствие особое, потому что он-то лучше других бы понял, что это все значило для тренера и его ребят.

Спасибо за это кино.

Источник - Официальный сайт Владимира Познера

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