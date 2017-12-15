Тульский пряник включат в список нематериального наследия ЮНЕСКО
Министерство культуры России намерено добиваться включения в список нематериального наследия ЮНЕСКО тульского пряника. Об этом сообщила замглавы ведомства Алла Манилова
Министерство культуры России намерено добиваться включения в список нематериального наследия ЮНЕСКО тульского пряника.
Замглавы Минкультуры Алла Манилова рассказала, что ведомство хочет рассказать миру о русской кухне, пользуясь растущей популярностью гастрономического туризма. «Армяне же зарегистрировали лаваш как свой традиционный хлеб. И мы не будем отставать», - заявила Манилова в беседе с «Российской газетой».
По словам чиновницы, в России живут около 200 народов и у каждого из них есть своя традиционная кухня, поэтому нашей стране есть, что предложить туристам в гастрономическом плане.
Перед чемпионатом мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году, Ростуризм собирается создать интерактивную гастрономическую карту России и перевести ее на несколько иностранных языков.
В Ростуризме заявили, что признание кухонь российских народов нематериальным достоянием страны очень важно, в том числе и для развития внутреннего туризма.