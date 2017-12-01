Без Чести! Без Совести! Без Культуры!
Открытое письмо Министру культуры России В.Р.Мединскому
Да-да! Именно к вам, господин Мединский, относится обращение, размещенное в заголовке данного Открытого Письма!
Потому что уже более двух месяцев вся прогрессивная общественность России и Славянского Мира активно пытается доказать вам и вашим послушным нукерам в ведомстве, почему-то именуемом Министерством культуры России, недопустимость уничтожения уникального творческого коллектива, созданного почти 50 лет назад талантливейшим музыкантом, дирижером и композитором – Народным Артистом СССР, профессором Анатолием Ивановичем Полетаевым. Речь идет о «Русском концертном оркестре «БОЯН».
Этот оркестр создавался тогда, когда вас еще не было на Свете! И все эти 5 десятилетий имел огромный успех. Как в самой России, так и далеко за ее пределами!
Я прекрасно понимаю, что вы росли и воспитывались в «эпоху перемен». Когда ломались стереотипы. Когда рушились авторитеты. Когда рушилось наше государство! Что сказалось на формировании вашего сознания не в лучшую сторону. И, в первую очередь, это сказалось на формировании ваших нравственных качеств. В эпоху, когда во главу угла были поставлены принципы наживы, подлости и эгоизма мог сформироваться только такой тип руководителя, которого мы сегодня видим в вашем лице!
Вы мните себя «историком» и даже предъявляете какие-то, якобы, написанные вами «исторические диссертации». И даже – возглавляете «Военно-историческое Общество России»! Но так и не уяснили главное: историю страны делают её люди! И, в первую очередь, - её творческая интеллигенция! А тот, кто пытается эту творческую интеллигенцию загнать в прокрустово государственное ложе и заставить «кукарекать» под диктовку тупых и порой совершенно неграмотных чиновников, является прямым врагом этого государства!
Такова Историческая Логика развития любого государства! И, если вы ее не знаете, то – грош цена вам как «историку»!
Хотя, и я, и многие мои коллеги, весьма сомневаются, что вы вообще, хотя бы поверхностно знакомы с историей Государства Российского! И что вы являетесь, хотя бы в малой степени, патриотом нашего Отечества! Потому что истинный Патриот России никогда в жизни не стал бы настаивать на увековечивании памяти кровавого палача Маннергейма, по вине которого погибли сотни тысяч мирных жителей блокадного Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. А вот вы вознамерились установить этому палачу памятную доску – «в знак примирения»!
Вполне естественно возникает вопрос: с чем вы собираетесь «примириться»? С невинно убиенными по воле финской военщины во главе с маршалом Маннергеймом женщинами, стариками, детьми?
Только тогда вам придется свою Совесть и Честь (если они у вас еще имеются) сжечь в крематории и захоронить вместе с их останками на Пискаревском кладбище!
Но, мне все больше кажется, что любые разговоры с вами о таких понятиях как Совесть, Честь, Достоинство, Деловая репутация – совершенно бесполезное занятие!
За 5 с лишним лет своего пребывания на посту министра культуры России вы нанесли вреда Российской культуре непоправимо больше, чем любой из ваших предшественников. А последние 1,5 – 2 года сферу культуры вообще потрясают один за другим бесконечные скандалы, связанные с нецелевым расходованием бюджетных средств, с мошенничеством, с рейдерскими захватами учреждений культуры, с издевательствами над деятелями культуры и искусства.
При этом вы лично занимаете позицию улитки, спрятавшей голову в свою раковинку! И лишь даете подпольные указания своим верным нукерам и слугам, уютно устроившимся в кабинетах министерства, ото всего отбрыкиваться, огрызаться и продолжать делать свое «черное дело». Используя при этом самые низменные и пакостные методы. Включая метод анонимных публикаций.
Так после публикации целого ряда моих весьма острых статей по поводу ситуации с оркестром «БОЯН», на сайте вашего «Военно-исторического Общества» со звучным названием «История России» вышла публикация под заголовком «Писатель-сумасброд». Автором этой публикации значится некий «Петр Ямской». Которого, как мы выяснили, не существует в природе. То есть, это стопроцентно заказной материал, целью которого является представить меня в виде некоего сумасбродного идиота, сражающегося, как знаменитый Дон Кихот Сервантеса с «ветряными мельницами» в вашем Министерстве культуры! При этом, курируемый вами сайт «История России» не гнушается тем, что публикует заведомую мерзость, оскорбления и унижение чести, достоинства и деловой репутации человека и гражданина!
Прямо скажу вам: прекрасный образчик лицемерия и безнравственности, возведенный в ранг государственной политики!
Но, в отличие от вас, господин Мединский, я – человек сохранивший понятия Чести, Совести, Достоинства и Деловой Репутации!
В иные времена (вы знаете как «историк», что, к примеру, было бы во времена Пушкина или Лермонтова) я бы просто принародно плюнул вам в лицо или бросил вам перчатку и вызвал бы вас на дуэль!
Сейчас, к сожалению, времена иные. И мне даже добраться до вашего «тела» не удастся сквозь щит ваших «секретарей», «помощников» и «советников».
Поэтому я направляю официальный Иск в Суд о защите Чести, Достоинства и Деловой Репутации по поводу публикации на вашем сайте гнусного материала в отношении меня. А вас указываю в Иске в качестве соответчика по данному Иску!
И хочу вам напомнить, что по поводу ситуации с оркестром «БОЯН» в отношении вас и целой группы руководителей Министерства культуры России адвокатом Шило Г.М. уже подано Заявление в Следственный Комитет России с предложением провести доследственную проверку и возбудить уголовное дело по ч.4 ст. 159 и ч.2 ст. 285 УК РФ.
Ответа на данное Открытое Письмо я от вас не жду. Потому что вы опять спрячетесь как улитка в своей раковине.
Прошу вас только об одном: воздержаться пока от попыток установить где-нибудь мемориальную доску Степану Бандере или Адольфу Шикльгруберу (партийная кличка – Гитлер). Потому что русские люди – народ терпеливый. Но – до поры, до времени! И может случиться так, что вас уже не смогут спасти никакие «секретари», «помощники», «советники»! И даже полиция окажется уже бессильна!
Так что, мой вам совет: не доводите до Греха!
Автор – член Союза писателей Москвы, д.юр.н. проф.