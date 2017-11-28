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28 ноября 01:54
Комков Сергей

Член Союза писателей Москвы                

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Шило в горло руководству Минкультуры

Пусть читатель не сочтет нас за садистов. Никто, конечно же, не собирается заниматься членовредительством и совершать насильственные действия в отношении высокопоставленных чиновников Министерства культуры России. Хотя, честно говоря, некоторым из них не мешало бы вставить данный колющий инструмент в мягкие ткани сзади чуть пониже пояса. Чтобы всерьез задумались над тем, что они реально делают с нашей многострадальной российской культурой.

Но… Оставим это занятие для людей других специальностей и поговорим об их деятельности с позиции Закона.

Так вот. 27 ноября 2017 года известный российский адвокат Геннадий Шило подал Заявление в Следственный Комитет России с требованием провести доследственную проверку и, в случае подтверждения изложенных в его Заявлении фактов, возбудить уголовные дела в отношении целой группы высокопоставленных чиновников главного культурного ведомства страны.

Во главе этого списка – сам министр культуры господин Мединский. Следом за ним – директор Департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Андрей Малышев. Затем – начальница отдела музыкального искусства Елена Емельянова. И, наконец, - директор концертного оркестра «БОЯН» Игорь Толмачев.

Что же такого натворили эти «деятели искусств»? И по каким статьям Уголовного Кодекса просит привлечь к ответственности этих «руководителей культуры» адвокат Шило?

Им в вину вменяются деяния по двум весьма серьезным статьям УК РФ! А именно: ч. 4 ст. 159 – это мошенничество, совершенное группой лиц (наказывается лишением свободы на срок до 10 лет) и ч. 2 ст. 285 – злоупотребление должностными полномочиями, совершенное лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации (наказывается лишением свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет).

Так что, как видите, обвинения в отношении руководителей Минкульта России адвокат Геннадий Шило выдвинул солидные. И, скорее всего, не безосновательно.

О чем же идет речь в Заявлении адвоката в Следственный Комитет России? Копия которого, кстати, направлена ни куда-нибудь, а в Администрацию Президента России Владимира Путина. Потому что к материалам дела приложены документы, подписанные лично главой государства.

Следственный Комитет России просят активно включиться в проверку деятельности руководства Министерства культуры России по… рейдерскому захвату и фактическому уничтожению уникального творческого коллектива – «Русского концертного оркестра «БОЯН»!

О судьбе этого оркестра мною за последние месяцы написано несколько статей: «Министерство бескультурья», «Пора сажать!», «Зачем Министерство культуры России сломало «БОЯН». Все они тоже вошли в пакет доказательств по делу о разгроме «Бояна».

Судьбой «Русского концертного оркестра «БОЯН» озаботилась общественность всех славянских стран, и на Белградском Конгрессе в сентябре 2017 г. руководители всех делегаций приняли и подписали в адрес Президента России специальное Обращение с просьбой спасти «БОЯН» и его бессменного художественного руководителя, Народного Артиста СССР профессора Анатолия Полетаева.

После этого целая группа известных деятелей российской культуры подписала Письмо в поддержку оркестра «БОЯН» и Анатолия Полетаева!

Но, чиновники упорно стояли на своем!

Видимо, ждали, когда их достанет Шило!

Ну, что же. Опыт посадки министров у нас уже имеется. Один, распоряжавшийся раньше всей экономикой России, уже осваивает просторы СИЗО. Видимо, его «лавры» не дают покоя другим друзьям-коллегам по «кабинету»! И им тоже хочется испытать на себе все прелести тюремной жизни!

От всей души желаем им в этом всяческого успеха!

Прошу считать данную мою статью полной поддержкой позиции адвоката Г.М.Шило, изложенной им в своем Заявлении на имя Председателя Следственного Комитета России А.И.Бастрыкина с копией на имя Президента России В.В.Путина.

Автор – член Союза писателей Москвы, проф. д.юр.н.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

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