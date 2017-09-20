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20 сентября 02:46
Быков Дмитрий

Российский писатель, журналист, поэт, кинокритик, биограф Б. Л. Пастернака.

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Ургант против Соловьёва, или Эпоха помёта

В «Вечернем Урганте» телеведущий Иван Ургант отпустил шутку про «соловьиный помет»: «Отличное название для шоу на канале «Россия». Телеведущий Владимир Соловьев воспринял ее на свой счет и уже в своем шоу ответил в свойственной ему эмоциональной манере.

Пленительный Ургант, любимец Москвы 
И даже России, чего там, 
От ног до красивой своей головы 
Покрыт соловьиным пометом. 
Среди повсеместных словесных боев 
Ты был добродушен и светел, 
Но нынче пометил тебя Соловьев, 
И ты его тоже пометил.

Известно, в России политики нет, 
Остались публичные баттлы: 
Певец, режиссер, шоумен и поэт 
Хватают друг друга за патлы. 
Всеобщая свара, скандальная жесть, 
Забвенье приличий – а фиг ли? 
Единственный минус у этого есть – 
Тошнит; но уже и привыкли.

Я, в общем, противник скандалов и драк 
И враг некрасивого мата, – 
Но сколько же можно? Но дальше-то как? 
Ну в чем тут страна виновата? 
Простительна грубость, и хамство, и мат, 
Когда говоришь с обормотом: 
Сегодня один разрешенный формат – 
Кидаться друг в друга пометом.

Конечно, и эта эпоха пройдет – 
Недолго нам ждать поворота; 
Присвоят ей, верно, названье «Помет». 
Мы жили в период помета. 
С годами Отечество это поймет, 
Появятся трупные пятна – 
Тогда, вероятно, начнется полет. 
Но вверх или вниз – непонятно.

Источник - «Собеседник»

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