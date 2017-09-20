Ургант против Соловьёва, или Эпоха помёта
В «Вечернем Урганте» телеведущий Иван Ургант отпустил шутку про «соловьиный помет»: «Отличное название для шоу на канале «Россия». Телеведущий Владимир Соловьев воспринял ее на свой счет и уже в своем шоу ответил в свойственной ему эмоциональной манере.
Пленительный Ургант, любимец Москвы
И даже России, чего там,
От ног до красивой своей головы
Покрыт соловьиным пометом.
Среди повсеместных словесных боев
Ты был добродушен и светел,
Но нынче пометил тебя Соловьев,
И ты его тоже пометил.
Известно, в России политики нет,
Остались публичные баттлы:
Певец, режиссер, шоумен и поэт
Хватают друг друга за патлы.
Всеобщая свара, скандальная жесть,
Забвенье приличий – а фиг ли?
Единственный минус у этого есть –
Тошнит; но уже и привыкли.
Я, в общем, противник скандалов и драк
И враг некрасивого мата, –
Но сколько же можно? Но дальше-то как?
Ну в чем тут страна виновата?
Простительна грубость, и хамство, и мат,
Когда говоришь с обормотом:
Сегодня один разрешенный формат –
Кидаться друг в друга пометом.
Конечно, и эта эпоха пройдет –
Недолго нам ждать поворота;
Присвоят ей, верно, названье «Помет».
Мы жили в период помета.
С годами Отечество это поймет,
Появятся трупные пятна –
Тогда, вероятно, начнется полет.
Но вверх или вниз – непонятно.
Источник - «Собеседник»