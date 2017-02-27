В Лос-Анджелесе вручили премию «Оскар». Лучшим фильмом стала картина «Лунный свет»
В Лос-Анджелесе прошла церемония вручения самой престижной кинопресии «Оскар». Лучшим фильмом Американская академия кинематографических искусств и наук признала картину «Лунный свет» Барри Дженкинсом
В Лос-Анджелесе прошла церемония вручения самой престижной кинопресии «Оскар». Лучшим фильмом Американская академия кинематографических искусств и наук признала картину «Лунный свет» Барри Дженкинсом.
В картине рассказывается история взросления темнокожего подростка в гетто Майами. Главные роли в «Лунном свете» исполнили Махершала Али, Наоми Харрис и Жанель Монэ.
Стоит отметить, что ведущие сначала назвали лучшим фильмом триумфатора премии «Золотой глобус» мюзикл «Ла-Ла Лэнд». «Не знаю, что случилось, я виню за это себя», - заявил ведущий Джимми Киммел.
Махершала Али получил «Оскар» в номинации «Лучшая мужская роль второго плана». Барри Дженкинс также стал лауреатом премии в категории «Лучший адаптированный сценарий».
Победителем в номинации «Лучшая мужская роль» стал Кейси Аффлек за работу в фильме «Манчестер у моря» режиссера Кеннета Лонергана. Сам Лонерган удостоен премии за лучший оригинальный сценарий.
Лучшей актрисой стала Эмма Стоун, сыгравшая главную роль в «Ла-Ла-Лэнде».
«Оскар» за «Лучшую режиссуру» получил Дэмьен Шазелл за фильм «Ла-Ла Ленд».
«Лучший анимационным фильмом» стал мультфильм «Зверополис». На приз в этой категории претендовали также «Моана», «Кубо. Легенда о самурае», «Красная черепаха» и «Жизнь кабачка».
В номинации «Лучший короткометражный анимационный фильм» победил мультфильм «Песочник».
Лучшей композицией к фильму стала песня «City of Stars» из «Ла-Ла Лэнда». Композитор Джастин Гурвиц получил премию за музыку к этому фильму-мюзиклу.
«Оскар» за лучшую операторскую работу получил Линус Сандгрен в фильме «Ла-Ла Лэнд».
Лучшим фильмом на иностранном языке жюри признало «Коммивояжер» иранского режиссера Асгара Фархади. Фархади на церемонию вручения премии не приехал в знак протеста против политики нового президента США Дональда Трампа в отношении иммигрантов.