Кто ты, Масленица?
Она приходит не спрашиваясь, а мы должны встретить ее как положено
В четверг начинается время так называемой «широкой» масленицы. С четвертого дня масленичной недели – разгуляя – и до понедельника на Руси прекращали все работы и пекли особенно много блинов. В этом году нам повезло: длинные выходные дают нам шанс отметить праздник по заветам наших предков. А для этого неплохо было бы получше узнать смысл масленичных обрядов и традиций.
Говорим «масленица» - подразумеваем «блины»
«Блин – символ солнца, красных дней, хороших урожаев, ладных браков и здоровых детей», - писал Александр Куприн. Еще до крещения Руси это блюдо стало символом проводов зимы и прихода весны, его рецепты хозяйки хранили в тайне, замешивали с заклинаниями. По славянскому обычаю, блины нужно есть руками и ни в коем случае не разрезать: беду накличешь.
Блины не только символ солнца, но и поминальный хлеб. Садясь за стол, семья тем самым приглашала и предков поучаствовать в этой трапезе. Когда на масленицу в среду ходили к теще, то первый блин – поминальный – отдавали прохожему или клали на окно. Второй съедала мать, третий отец и далее все члены семьи до самых младших. В пятницу ждали тещу с ответным визитом. В субботу семья собиралась на «золовкины посиделки». В Прощеное воскресенье блины оставляли на могилах предков, в память об усопших.
На масленицу не принято экономить, поэтому блинов нужно напечь как можно больше. Не только для еды, но и для гаданий. Вот одно из них: предложите блин петуху. Если он склюет его до крошки – плохо, год будет скудным. Если откажется или съест не весь – быть богатству. Жаль, что в городе такое гадание практически неосуществимо. Однако на хороших народных гуляниях можно найти петуха. Скорее всего, уже перекормленного блинами, поэтому наверняка он нагадает только хорошее.
Народные гуляния: городки, чучело и «плоды просвещения»
И сегодня на городских площадях масленицу празднуют весело и с размахом. До сих пор там можно «поболеть за своих» на кулачных боях (облегченный вариант – битва мешками на бревне). Традиция также связана с поминальным обрядом. Сейчас смешная и веселая, раньше эта забава была опасна для жизни. Наши предки считали пролитую во время боев кровь своеобразным жертвоприношением духам умерших или богам.
Жертвой считалось и сжигание чучела зимы, соломенной куклы, символизирующей Мару-Марену – богиню зимы и стужи. Ее сначала величали, потом сжигали. Для того, чтобы урожай в новом году был щедрым, пепел развеивался по полям, освящая землю.
Совершенно гладкий масленичный столб, увенчанный колесом с призами, и сейчас вызывает искушение у самых отчаянных мужчин. Чтобы получить заветные подарки (часто это новые сапоги), нужно без каких-то технических устройств забраться на него. Некоторым это удается, и они получают заветные призы, другие же срываются вниз и остаются ни с чем. Во времена язычества масленичный столб имел некоторую духовную подоплеку. Его покорение означало прохождение нескольких степеней просвещения, начиная с нижнего этапа (земля), и заканчивая миром духов (вершина), где наградой становятся призы – «плоды просвещения».
Нет мясу
На масленичной неделе православные прекращают есть мясо, готовясь к Великому посту. Это церковное установление, но ведь масло, молоко, творог, блины, сметана стояли на столах предков на масленице задолго до Крещения Руси. В конце марта первый раз после зимы отелялись коровы, в домах появлялось молоко. А вот старые запасы мяса подходили к концу. Молочная пища и мучные изделия были основным источником белка. Есть версия, что именно эти продукты дали название празднику.
Христианство переплавило языческие обычаи, придав им церковное значение. Для верующих масленичная неделя называется Сырной седмицей. В миру много соблазнов, сразу отказываться от которых рискованно. Поэтому постовые ограничения стали вводить постепенно. Сырная седмица – это один из этапов подготовки к посту, когда уже нельзя вкушать мясо и играть свадьбы, однако еще можно веселиться и получать радость общения.
Прощеное воскресение
В последний день масленицы люди ходят в баню, провожают зиму, а самое главное – просят прощения у родных, знакомых, священников. Прощеное воскресение предваряет начало Великого поста, и в него нужно войти без прошлых обид.
Эта традиция тоже возникла не на пустом месте. Она берет начало из практики палестинских монахов, которые почти весь сорокадневный период перед Пасхой проводили в одиночестве в пустыне. К началу Страстной недели они встречались, но некоторые не возвращались, умирая в пустыне. Понимая, что каждый новый пост может стать последним, монахи перед расставанием просили друг у друга прощения и обменивались теплыми словами.
«Этот обычай – замечательный повод распутать всяческие клубки, устранить недоразумения, наконец, выпрямить свои пути, - говорит о Прощеном воскресении преподаватель Свято-Филаретовского православного института Давид Гзгзян. – Если не получается совершенно искренне просить прощения, значит проси как можешь, только старайся. А уж Господь не оставит благого намерения без помощи».