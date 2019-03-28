Мексиканская авиакомпания решила вернуть России купленные самолеты SSJ
Мексиканская авиакомпания Interjet пытается вернуть российской компании «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) все поставленные лайнеры Sukhoi Superjet 100 (SSJ100)
Мексиканская авиакомпания Interjet пытается вернуть российской компании «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) все поставленные лайнеры Sukhoi Superjet 100 (SSJ100).
Перевозчик получил 22 самолета SSJ, но использует только семь из них. Авиакомпания стала отказываться от эксплуатации российских самолетов с весны прошлого года. В Interjet заявили, что несколько двигателей PowerJet SaM146 вышли из строя. При этом перевозчик решил не платить за их ремонт. Еще четыре лайнеры были пущены на запчасти для остальных.
В «Гражданских самолетах Сухого» хотят, чтобы мексиканская авиакомпания сохранила и продолжила использовать их самолеты, а Interjet хочет их вернуть. Стороны «обменялись угрозами», а переговоры зашли в тупик, сообщает издание FlightGlobal.