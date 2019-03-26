Автоконцерн Ford не исключил закрытия всех своих заводов в России
Автомобильный концерн Ford с лета текущего года может полностью остановить выпуск, а также импорт своих легковых автомобилей в Россию. Компания оставит только коммерческий транспорт и внедорожники
Автомобильный концерн Ford с лета текущего года может полностью остановить выпуск, а также импорт своих легковых автомобилей в Россию. Компания оставит только коммерческий транспорт и внедорожники.
Ранее агентство Reuters сообщило о планах Ford закрыть свои основным российские заводы в Ленинградской области и Татарстане (Набережные Челны), но оставить завод в Елабуге. Теперь же автоконцерн рассматривает вариант с полной остановкой производства машин на российских площадках.
«КоммерсантЪ» сообщает, что продажа российских активов Ford сейчас обсуждается на уровне правительства, но возможен и полный уход Ford из России.
Помимо этого, автоконцерн может остановить и импорт легковых автомобилей в Россию. Ford останется только в сегменте коммерческий машин и внедорожников.