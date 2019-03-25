Основной владелец «Зимней вишни» за год после пожара разбогател на 50 млн долларов
Основной владелец кемеровской «Зимней вишни» Денис Штенгелов за год после крупного пожара в торговом центре увеличил свое состояние на 50 млн долларов. Общий капитал проживающего в Австралии бизнесмена оценивается в 650 млн долларов
Основной владелец кемеровской «Зимней вишни» Денис Штенгелов за год после крупного пожара в торговом центре увеличил свое состояние на 50 млн долларов. Общий капитал проживающего в Австралии бизнесмена оценивается в 650 млн долларов, сообщает Forbes.
Денис Штенгелов является владельцем холдинга «КДВ Групп» - крупнейшего производителя снеков и кондитерских изделий, которые выпускаются под 40 торговыми марками. Бизнесмен также является совладельцем сети супермаркетов «Ярче!», которая за три года открыла более 500 магазинов в Сибири и Москве.
Пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошел ровно год назад - 25 марта 2018 года. В результате происшествия погибли 60 человек, в том числе 37 детей. Согласно официальным сообщениям, бизнесмен выплатил семьям погибших 192 миллиона рублей.
Фигурантами уголовных дел, возбужденных после резонансного пожара, стали 12 человек, включая сотрудников Кемеровского кондитерского комбината (дочерняя компания «КДВ Групп»). При этом к самому Денису Штенгелову у следственных органов претензий нет.