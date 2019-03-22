Авиакомпания «Аэрофлот» решила отменить авиабилеты самой дешевой тарифной группы
Авиакомпания «Аэрофлот» со 2 апреля 2019 года одновременно с введением авиабилетов без багажа по сниженным ценам отменит самый дешевый вариант билета с багажом по тарифу «Эконом бюджет»
Авиакомпания «Аэрофлот» со 2 апреля 2019 года одновременно с введением авиабилетов без багажа по сниженным ценам отменит самый дешевый вариант билета с багажом по тарифу «Эконом бюджет».
Тарифный план «Эконом бюджет» был на 12-30% дешевле других категорий билетов и при этом включал бесплатную перевозку багажа весом до 23 кг. Однако теперь «Аэрофлот» решил отказаться от этого тарифа, сообщает РБК со ссылкой на соответствующее письмо из департамента продаж авиакомпании.
Безбагажный тариф по названием «Лайт» пока будет действовать только на двух пилотных направлениях - Италия и Германия. Авиакомпания планирует, что в будущем тариф «Лайт» заменит тариф «Бюджет».
При этом в «Аэрофлоте» заверили, что «промо тарифы» останутся в продаже, но они вводятся только в период проведения акций и распродаж.