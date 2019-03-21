Альфа-банк подал в суд на бывшего министра «открытого правительства»
Альфа-банк и кипрская компания Redeliaco Holdings, которые являются конкурсными кредиторами инжиниринговой компании «Группа Е4», подала иск в против экс-министра «открытого правительства» Михаила Абызова
Альфа-банк и кипрская компания Redeliaco Holdings, которые являются конкурсными кредиторами инжиниринговой компании «Группа Е4», подала иск в Арбитражный суд Москвы против экс-министра «открытого правительства» Михаила Абызова.
Кредиторы требуют взыскать 33,6 млрд рублей с Михаила Абызова и двух других лиц, которые контролировали «Группу Е4», которая была признана банкротом в 2016 году.
В иске Альфа-банка и Redeliaco Holdings указаны Михаил Абызов, экс-президент Е4 Андрей Малышев и Екатерина Сиротенко, которая до 2016 года была супругой экс-министра и единственным бенефициаром «Группы Е4», сообщает РИА Новости.
В пресс-службе Альфа-банка сообщили, что надеются привлечь к ответственности бенефициаров Е4, в том числе бывшего министра Михаила Абызова.
«Группа Е4» вела деятельность в сфере инжиниринга в электроэнергетике и строительства энергоблоков. С 2014 года компания перестала платить по ним.