Борис Титов попросил вывести бизнесменов из-под статьи об организации преступного сообщества
В своем письме Борис Титов указал, что предпринимателей необходимо вывести из-под действия этой нормы. Применяться она должна только в случае подозрений в производстве фальшивых денег
Уполномоченный по делам предпринимателей Борис Титов направил главе администрации президента РФ Антону Вайно письмо с просьбой внести поправки в статью 210 Уголовно-процессуального кодекса России, которая предусматривает ответственность за организацию преступного сообщества и участие в нем.
В своем письме Борис Титов указал, что предпринимателей необходимо вывести из-под действия этой нормы. Применяться она должна только в случае подозрений в производстве фальшивых денег. Бизнес-омбудсмен отметил, что риск попасть под статью об организации и участии в преступном сообществе есть даже у добросовестных предпринимателей, сообщает «КоммерсантЪ».
По мнению омбудсмена, следователи во многих случаях вменяют бизнесменам статью об организации преступного сообщества необоснованно и неправомерно и превращают то или иное предприятие в ОПС. Кроме того, эта статья добавляется предпринимателям для «утяжеления» обвинения и заключения их под стражу.
Борис Титов также предложил исключить из уголовно-процессуальной сферы дела, возбужденные по фактам неисполнения или ненадлежащего исполнения «гражданско-правовых сделок, совершенных в письменной форме».
Помощник Бориса Титова и глава ассоциации защиты бизнеса Александр Хуруджи в качестве свежего примера необоснованного привлечения бизнесмена к уголовной ответственности назвал дело основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, которого арестовали по обвинению в мошенничестве оп заявлению акционеров банка «Восточный».