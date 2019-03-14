Труба позора
Пропавший газопровод в Ленинградской области, скандал с семейством Арашуковых и другие истории говорят о том, что наше «национальное достояние» банально разворовывается изнутри
Нет тела, нет дела
Недавно в сеть попала запись, на которой член правления «Газпрома» Сергей Прозоров в ходе январского закрытого совещания в Санкт-Петербурге дает взбучку своим подчиненным. Причем, делает это, не выбирая выражений.
Поводом для раздражения большого газпромовского начальника стала история с «пропавшей» газовой трубой стоимостью 1,8 млрд руб. в Приозерском районе Ленинградской области. Из слов оратора можно понять, что местные руководители корпорации знали об истинной ситуации, но молчали.
«Это попахивает обманом», – заявил Прозоров, добавив, что эту ситуацию можно сравнить с лихими девяностыми, когда крали все, что плохо лежит.
О чем, собственно, идет речь и как мог пропасть целый газопровод стоимостью почти два миллиарда?
Дело пропавшего газопровода началось еще в 2012 году, когда мало кому известное петербургское предприятие ООО «Омега» получило от ООО «Газпром инвест Запад» (в 2013 году переименовано в «Газпром инвест» – ГПИ) подряд стоимостью 1,84 млрд рублей на строительство 125 км газопровода до Приозерска в Ленинградской области.
Подрядчик должен был сдать работы в 2014 году, но не успел. Тем не менее, «Газпром инвест» принял объект в конце 2015-го, перечислив на счет «Омеги» 1,69 млрд рублей (в том числе, и за ту часть работ, которые должны были быть сданы в 2016-м).
Однако газ в домах приозерцев так и не появился ни в 2015 году, ни в 2016-м. Когда пошла волна жалоб, выяснилось, что на бумаге газ как раз-таки есть. Акты приемки тому доказательство.
Подрядчик тем временем подал на банкротство. Сумма требований его кредиторов – больше миллиарда рублей. С сентября 2017-го в «Омеге» началось конкурсное производство. Предприятие уже находится на стадии ликвидации.
Между тем, все говорит о том, что «Газпром инвест» знал о пропаже трубы еще в октябре 2017-го. В мае 2018 года ПАО «Газпром» подало в суд иск о вступлении в число кредиторов «Омеги», сумма претензий – 837 млн рублей. В приложении к иску «Газпром» подробно описывает, как 23 октября 2017 года заказчик завершил проверку на объектах стройки, принятых по актам и оплаченных, но записанных как – «сваренный в нитку газопровод не обнаружен».
И как не странно, даже зафиксированная пропажа трубы не стала для «Газпрома» поводом обратиться в прокуратуру или в Следственный комитет России. По случайному совпадению правоохранители заинтересовались этой историей только после того, как 24 октября 2018 года из «Газпром инвеста» уволился многолетний гендиректор и миноритарный акционер ПАО «Газпром» Михаил Левченков.
Следом ушел и его зам Игорь Лозовский, который подписывал с «Омегой» договор генподряда и акты о приемке работ.
Что касается руководителей той самой «Омеги», то ее владелец Виталий Ермолаев – человек в Петербурге известный. Причем, не только благодаря пропавшему газопроводу. В разные времена у него на балансе был ряд похожих компаний: «Омега», «Омега инжиниринг», «Омегастройгаз», которые тоже в нужный момент банкротились или прекращали деятельность.
Согласно информации из открытых источников – сын Николая Ермолаева – Виталий Ермолаев – идет ровно по стопам отца. Открывает «конторы», потом закрывает. При этом хвастается коллекцией дорогих авто и постоянно путешествует по разным странам, причем на своих же машинах и мотоциклах (в байкерских кругах Виталий Ермолаев известен как «байкер Ерема»).
Кстати, один из автомобилей Ермолаева-сына, Bentley, в октябре 2013 года превысил скорость, выехал на встречку, где столкнулся с Volkswagen, оба пассажира которого погибли. Предполагалось, что за рулем был сам «Ерема». Однако, под суд пошел другой человек – мастер из автосервиса, который ремонтировал иномарку и якобы решил на ней прокатиться.
Прогулка вдоль несуществующей трубы
В общем, когда вокруг исчезнувшего газопровода началась вся эта шумиха, журналисты «Фонтанки» решили разобраться в ситуации и совершили пешую прогулку в места, где по бумагам проходил газопровод. Первый участок, протяженностью около 40 километров в районе Сосново журналисты обнаружили. Там же стояла и новая ГРС.
Правда, работает станция в ручном режиме, и электропитание поступает не от магистрали, а от нештатно установленного дизель-генератора, но этого оказалось достаточно что бы газ в Сосново, близлежащих поселках и на курорте «Игора» был.
Но дальше никакого газопровода, вопреки актам приёма работ, подписанным и оплаченным ООО «Газпром инвест», журналисты-исследователи не обнаружили.
Кроме отсутствующего газопровода, вокруг – горы грунта (по документам вывезенного и утилизированного), да молодые сосенки на просеке. О строительстве напоминают лишь проржавевшие таблички и несколько брошенных секций трубы. Сегодня они годятся только на металлолом: по существующим нормативам, после пребывания нескольких лет на открытом воздухе использовать трубу для газопровода всё равно нельзя.
В общем, прогулка по лесу выявила то, что уже вскрылось ранее – «Омега» наработала максимум на 700 миллионов, а получила на миллиард больше. Теперь «Омега» почти исчезла с бизнес-пространства, а отдельные руководители «Газпрома» только-только изволят гневаться.
Местные же власти лишь разводят руками – газ здесь нужен позарез, но мы, мол, «Газпрому» не указчики. Верить ли заявлению менеджеров «Газпрома» о том, что газ в этих местах пустят уже в 2019 году? Насколько известно, в марте 2018 года ПАО «Газпром» выбрал нового подрядчика для этого объекта, при этом цена вопроса стала более чем на 3,1 млрд рублей. Закупка проведена надежным способом – «у единственного поставщика», в этих случаях заказчик не обязан раскрывать имя подрядчика, поэтому не известно, кто освоит новые миллиарды на трубе. Но местным жителям уже не до имен – им газ в дома нужен. На электроплитах кашеварить – сплошное разорение.
Кадры ворует всё
То, что у любой ошибки или обмана есть конкретное имя, не секрет. Секрет в том, чтобы это имя назвать. «Газпром» ведет себя довольно пассивно в плане обвинений конкретно в чей-то адрес. В компании пошли другим путем – и просто назначили на должность главы проштрафившейся «дочки» нового человека.
Правда, в самой компании он вовсе даже не новый. Назначенный гендиректором
ООО «Газпром инвест» Вячеслав Тюрин трудится в структурах «Газпрома» уже 17 лет. С 2002 года он руководил ООО «Газпромтранс», стопроцентным детищем газовой корпорации.
Правда, в СМИ такое назначение уже называют заменой «шила на мыло». Конечно, и к ушедшему Левченкову есть масса вопросов. Но и пришедший Тюрин оказался человек не безупречной репутации.
В свое время он руководил государственным унитарным предприятием «СГ-Транс», которое занималось, в том числе, и транспортировкой газа за рубеж.
В начале 2000-х филиалы «СГ-Транс» обвинялись в продаже газа, предназначенного для льготников по коммерческой цене. Тогда «СГ-Транс» мог покупать газ на государственных НПЗ со скидкой – для льготников в российских регионах. Однако после того, как газ оказывался на распределительных базах «СГ-Транс», его распределяли уже для продажи на частные АЗС по коммерческой стоимости.
Перейдя в «Газпромтранс», Тюрин продолжил заниматься тем же, что и в предыдущей организации. А когда «Газпромтранс» стал заниматься еще и перевозкой труб для отечественных трубопроводов, Тюрин большинство заказов с легкостью перепоручал сторонним субподрядчикам. Но как выяснилось позже, некоторые из них были очень сомнительными.
К примеру, на Ямале «Газпромтранс» отдал проведение 100-километрового участка трубопровода стоимостью в 3 миллиарда рублей компании «Связьстроймонтаж». В итоге часть сданных на бумаге объектов оказалась либо недостроенной, либо вовсе не начатой. Согласитесь, очень легко проводится параллель между ямальской историей и нынешней историей в Ленинградской области. Так что, на новой должности господину Тюрину будет вполне комфортно – дело-то предстоит знакомое.
Конечно, визуально Тюрину предстоит решать проблему проведения газа там, где он должен был быть уже давно. Но специалисты говорят, что главной задачей нового руководителя «Газпром инвеста» будет как можно быстрей спустить на тормозах скандал с пропавшей трубой.
А как мы уже знаем и видим – скандалов у «Газпрома» хватает и без того. Одно дело отца и сына Арашуковых чего стоит. Ребята не просто украли газа на 31 миллиард рублей – они делали это долгие годы, и в этом участвовало немало ответственных лиц из структур «Газпрома».
А так ли все благополучно в газпромовском менеджменте в других регионах? И не пора ли главе «Газпрома» господину Миллеру вместо походов на стадион или рекламирования «важных» международных проектов обратить внимание на то, что творится у него под носом?
Создается ощущение, что Миллер, как говорят ребята на жаргоне – совсем «нюх потерял» – а безнадзорность и безнаказанность похоже реально «сорвало башню». Ведь если вспомнить – трубопровод в Приозерске строился по личному указанию Алексея Борисовича. С таким кураторством, казалось бы, какие хищения? Так все равно умудрились украсть. Почти целиком весь трубопровод.
Эта история – очень серьезный повод задуматься, к примеру, на тему громко обсуждаемых в верхах нацпроектах. Исполнять их, осваивать бюджетные деньги тоже ведь будут не члены правительства – а конкретные предприятия и организации. Не найдутся ли и среди них такие вот «омеги», которые отчитаются о выполнении там, где и «конь не валялся»?
И вот что хочется понять, когда у государства не получается что-то в каком-то направлении – меняют чиновника. Министра, бывает, и правительство целиком. Алексей Миллер возглавляет «Газпром» с 2001 года. За это время «национальное достояние» давно превратилось в источник для доходов всех, кто сумел «припасть» к трубе.
Скандалы с разворовыванием газа в регионах появляются все чаще. История с Арашуковыми едва ли единственная в свое роде. И это при том, что «Газпром» продолжает зачаровывать Европу грандиозными проектами в десятки миллионов долларов. Вопрос – для чего? Для того, чтобы внутри самого «Газпрома» эти деньги растаскивали по сусекам собственные менеджеры?
А это ведь те средства, которые должны были идти из казны на пенсии, зарплаты, ремонт больниц и дорог, строительство школ и детсадов, и многое чего другое, а вовсе не на прокладку одной и той же трубы несколько раз…
Казалось бы, самое время первому лицу государства вмешаться в ситуацию, вызвать главного газовика на «ковер», пропесочить по полной. Как никак ему «национальное достояние» доверили…
Ан нет. Путин встретился с Миллером, выслушал его доклад о тяготах жизни топ-менеджеров газовой отрасли и дал наказ: ускорить газофикацию страны, завершив ее в ближайшие 10 лет.
И на этом все.
От этой встречи создалось впечатление, что глава государства вообще не в курсе про какие-то там скандалы вокруг «Газпрома» и новые факты миллиардных хищений. А ведь именно эта отрасль фактически кормит страну и создает имидж за рубежом.
Но с учетом того, что основные медиа в стране принадлежат структуре «Газпрома» – «Газпром-Медиа» – и те штампуют только «правильную» информацию, есть вероятность, что президент видит только то, что ему показывают, и слышит то, что ему говорят.
А раз так, значит о проблеме в газовой отрасли надо писать и писать как можно больше, как говорится «вода камень точит», в конце концов прорвет. Главное, чтобы не трубу.
И если президент услышит и увидит то, о чем пишут независимые СМИ, он поймет – главного газовика надо не просто снимать, а еще приправить это громкими уголовными делами, прошерстив отрасль вдоль и поперек. Это, кстати, отличный повод главе государства поднять свой идущий вниз рейтинг на небывалую высоту, причем не надутыми исследованиями, а реальными «уважухами» от народа. Да и бюджет пополниться не деньгами, а деньжищами. Вот вам и мост через Лену жителям Якутска, вот вам и мост жителям Сахалина. На все рубчики найдутся, и не надо будет пенсионеров мурыжить.
И заживем …
А всего-то и надо – посмотреть на газовую трубу внимательным государевым оком.